Il futuro del lavoro | La nuova formazione professionale in Italia per i giovani disoccupati: requisiti di iscrizione e scadenze

Lui Il Comune di Madrid lancia un nuovo programma di formazione e occupazione rivolto ai giovani che hanno difficoltà a trovare lavoro all'estero.. Un totale di 20 posti per i giovani che vogliono vivere e lavorare in Italia per quattro mesi, tutte le spese pagate e uno stipendio per il soggiorno.





Cosa è richiesto? Avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, essere attualmente disoccupato, cioè non lavorare né studiare da un anno, essere una persona irrequieta con interesse nel campo dell'animazione socio-culturale e desiderio di imparare l'italiano.

Se la risposta è affermativa allora tutti i requisiti per partecipare sono soddisfatti. Almadrid, un progetto europeo pionieristico Vi partecipa l'Agenzia per l'Impiego del Comune di Madrid, pensata esclusivamente per i giovani che desiderano fare un passo avanti qualitativo nel loro sviluppo professionale e personale.

A partire da questo lunedì, il Comune di Madrid ha aperto il termine per la presentazione delle domande per accedere a un programma di formazione e occupazione volto ad aiutare i giovani provenienti da gruppi svantaggiati a trovare la loro strada nel mercato del lavoro e ad integrarsi pienamente nella società.





Questo è lo scopo del progetto europeo ALMA. Obiettivo-Impara-Master-Raggiungi/Aspire-Learn-Master-Achieve, (ALMADRID nella sua versione Madrid) Un'iniziativa rivoluzionaria progettata per sostenere l'emancipazione sociale di questi giovani europeiE al quale partecipa il Comune di Madrid attraverso l'Agenzia per l'Economia, l'Innovazione e la Finanza e, in particolare, per l'Occupazione.

Requisiti di accesso

Giovani tra i 18 e i 29 anni che hanno completato l’istruzione secondaria.

Disoccupato da almeno 1 anno prima del processo di selezione, senza formazione formale o sussidio.

Fornire una domanda di lavoro aggiornata e la certificazione della vita lavorativa o della mancata percezione dei benefici.

Durante la mobilità sarà valutata la disponibilità a viaggiare e la conoscenza della lingua italiana.

Il periodo per richiedere la partecipazione è dal 26 febbraio al 6 marzo Per connessione Compilato

Sostegno all'istruzione e alla preformazione a Madrid

ALMADRID si rivolge specificamente ai giovani che affrontano situazioni svantaggiose come difficoltà lavorative, disoccupazione prolungata, scarso rendimento scolastico, origine migrante o disabilità.

In questa occasione, secondo il comunicato del consiglio. Il gruppo target è composto da 20 giovani che hanno abbandonato prematuramente la scuola e sono disoccupati da più di dodici mesi. Pertanto, viene loro fornito supporto per la precedente istruzione e formazione a Madrid, nonché una preziosa esperienza di apprendimento legata al lavoro in un altro paese. Unione EuropeaNello specifico in questo caso Palermo, Italia.

Tre fasi del progetto:





Formazione a Madrid (da aprile a giugno) : In questa prima fase riceveranno un sostegno economico di 50 euro al mese durante la permanenza in Italia, che saliranno a 600.

Mobilità a Palermo (da luglio a ottobre) : Verranno tenuti corsi di animazione socioculturale, laboratori su occupabilità, digitalizzazione e competenze chiave e un corso intensivo di italiano. Avranno la guida di un mentor che garantirà loro di trarre il massimo dall'esperienza, nonché dalle attività formative e culturali durante la fase di mobilità. Inoltre, avranno l'opportunità di svolgere stage in organizzazioni selezionate per acquisire competenze critiche.

Ritorno a Madrid (da novembre a gennaio 2025): riceveranno un sostegno continuo per applicare l'apprendimento acquisito nella ricerca di lavoro o di ulteriori studi.

Almadrid rappresenta “un passo importante verso il coinvolgimento attivo e l'empowerment dei giovani svantaggiati, fornendo loro gli strumenti e il sostegno di cui hanno bisogno per raggiungere il loro massimo potenziale nella società”. Di