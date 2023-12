Il giocatore salta dai punti più alti in 25 videogiochi diversi

I posti più alti nei videogiochi mostrano quanto siano straordinarie le mappe.

In Assassin's Creed Origins puoi scalare le piramidi

I migliori giochi di ruolo e videogiochi open world sono generi che hanno accumulato una serie di titoli di successo. In effetti, oggi La consegna arriva ancora Questo tipo è uno dei motivi della loro fama La sua grafica straordinaria e la sua imponenza Delle mappe che offrono ai giocatori.

Per rendere omaggio ad alcuni di questi giochi, un fan si è preso la briga di farlo Trova i punti più alti forniti dagli scenari e il risultato è stato assolutamente fantastico. Se vuoi sapere di cosa si tratta, qui sotto Mostriamo tutto ciò che guarda Nel suddetto video.

Questi videogiochi occupano posti più alti di quanto tu possa immaginare

Se te lo sei mai chiesto Come sarebbe saltare dai punti più alti? Dei tuoi videogiochi preferiti, non devi più immaginartelo. Bene, uno YouTuber si è preso cura di farlo per te. Riguarda GameBestun canale dedicato a Esplorare limiti e possibilità Di giochi open world, soprattutto quelli con ambientazioni impressionanti e sorprendenti, che combinano fino a 25 salti dalle vette più alte di giochi diversi, spaziando da classici moderni come The Witcher III o Red Dead Redemption II, a Versioni recenti come Horizon II Forbidden West O l'Elden Ring. Il risultato è una combinazione di adrenalina e bellezza, che dimostra la diversità, Qualità grafica E la fisica di queste nascite.

Alcuni dei salti più emozionanti sono quelli Viene effettuato da edifici o grattacieli, come in Marvel's Spider-Man, Cyberpunk 2077 o Watch Dogs II. In questi casi si riesce ad apprezzare anche il dettaglio e la grandezza delle città Come avere le vertigini E velocità in caduta. Altri luppoli si distinguono per il loro contrasto Natura e civiltàcome in Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Valhalla, The Witcher III o Far Cry 6. In questi giochi puoi vedere L'immensità del paesaggioE gli effetti di luce e ombra e il modo in cui cadono o muoiono provandoci.

E infine questo video Un modo divertente e innovativo Apprezzare il lavoro degli sviluppatori e dei designer di questi giochi, che hanno creato mondi fantastici Per i giocatori da esplorare E goditelo al massimo.