Questo malware è in grado di prendere il controllo del tuo cellulare e rubare dati da remoto

Al giorno d'oggi, molte persone usano il cellulare ogni giorno in Spagna Per compiti molto importantiCome condurre operazioni bancarie, rispondere alle e-mail di lavoro o persino controllare le luci e le telecamere di casa utilizzando la domotica. Ciò li rende dispositivi vulnerabili per attirare l’attenzione dei criminali informatici.

Proprio come esiste un tipo di malware dedicato alla visualizzazione di annunci pubblicitari, non tutti sono così buoni, ed esistono altri tipi di virus capaci di fare cose molto peggiori all'utente. Chameleon è uno di questi e tu lo stai cercando Ottenere i dettagli bancari degli utenti interessati.

Lo fa utilizzando i servizi di accessibilità, e ora si è scoperto che un nuovo sviluppo di questo può cambiare il metodo di sblocco in modo che un PIN possa essere rubato all'utente per controllare il proprio telefono cellulare da remoto. In questo modo puoi fare e disfare ciò che desideri.

Malware molto pericoloso

Chameleon è un tipo di virus che entra nei dispositivi Android mascherato da normale applicazione, rendendone difficile il rilevamento. Naturalmente, ciò accade solo quando le app vengono scaricate da fonti non attendibili, poiché Google Play esegue un'analisi di tutte le app installate sul dispositivo per verificare che siano affidabili.

Questa nuova versione controllerà la versione Android del dispositivo e se è Android 13 o successiva, come indicato Notizie sui pirati, Farà sì che l'utente attivi i servizi di accessibilità ingannandoli, perché pensa di cercare un'applicazione affidabile. Al termine, il meccanismo di sblocco si trasformerà silenziosamente in un PIN che potrai hackerare.

Utilizzando questo codice, i criminali informatici possono sbloccare e controllare un telefono cellulare da remoto Accesso sia alle app bancarie che ai negozi onlineCiò rappresenta un rischio significativo per il portafoglio della persona colpita da questo malware.

Il modo migliore per impedire loro l'accesso al tuo cellulare o tablet è non scaricare applicazioni che potrebbero essere hackerate da fonti non affidabili o che promettono di fornire un servizio a pagamento completamente gratuito.

