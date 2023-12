Twitter svilupperà una nuova funzionalità molto popolare per le console

Twitter (X) è una piattaforma che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi, soprattutto a causa dei cambiamenti apportati dal suo attuale proprietario, Elon Musk. Molti di essi sono stati accolti male, ma sembra che ce ne sia un altro in arrivo che sarà positivo per gli utenti PlayStation e persino Xbox e Nintendo.

Le recenti modifiche apportate a Twitter hanno influenzato negativamente le console di gioco. Sony eMicrosoftAl punto che i suoi utenti hanno perso molte funzioni legate al social network, come la visualizzazione di post, la condivisione di video o varie attività tramite la console.

Puoi eseguire lo streaming su Twitter utilizzando i controller PlayStation o Xbox?

Musk ha dichiarato che prenderà provvedimenti in merito e ora ha confermato che non solo lavorerà su quanto sopra, ma si preparerà anche per un'altra integrazione con Twitter.

Stiamo parlando della possibilità di eseguire lo streaming direttamente dalle console PlayStation e Xbox. Ricordiamo che prima l'interazione era limitata alla condivisione di attività come Ottieni premi Anche Visualizza i post sui social network In questi sistemi, ma niente fluire.

Tenendo presente quanto sopra, la personalità di Twitter Alex Jones domanda muschio Sulla possibilità di avviare un'applicazione Tamkeen fluire Su console, in particolare PlayStation 5.

Lo streaming live di Twitter potrebbe essere in arrivo su PlayStation 5 e Xbox

“Sarei felice di pagare qualsiasi cosa per realizzarlo fluire Direttamente da me PS5 A S [Twitter]Non tutti”, ha commentato Jones Streamman I tuoi giochi per PC, c'è qualche possibilità di un accordo con le console per videogiochi per inserire X nei loro negozi fluire?

Ciò che colpisce è questo muschio Hanno affrontato la questione e hanno risposto che ci stavano lavorando, senza fornire ulteriori dettagli al riguardo.

“Sì, ci stiamo lavorando”, ha detto succintamente. muschio.

Non è stato menzionato nulla di lui NintendoInterruttoreQuindi non è noto se verrà presa in considerazione anche questa piattaforma.

Approfitterete di questa funzionalità sulle console PlayStation e Xbox? Diteci nei commenti.

