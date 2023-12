È in lavorazione un fan remake di GTA Vice City con il motore GTA IV

GTA 6 lo è Continuazione Da GTA V di Stella del rockma alcuni Moderatori A JTA Non vogliono aspettare di tornare in città. Per questo motivo il girone B remake Da Vice City utilizzando rabbia Ciò ha dato vita a GTA IV.

Questo è talentuoso Un gruppo di fan strettamente legato alla saga di Grand Theft Auto Si chiama un team rivoluzionario al lavoro Grand Theft Auto: Vice City “Edizione di prossima generazione”.

Che sia perché GTA 6 ha ancora qualche anno di sviluppo da fare Oppure perché la versione di GTA Vice City Definitive non ha soddisfatto le aspettative, ma il progetto è in fase di sviluppo.

Ma non bisogna negare il fatto che Vice City è di nuovo sulla bocca di tutti, ecco perché invece di aspettare il 2025, questo… Collezione di mod incentrata su GTA Ho deciso di riportare allo splendore la Ville Lumière.

Questo gruppo che si fa chiamare “Team Revolution” ha annunciato all'inizio della settimana che sta lavorando ad una modifica che renderà il gioco Un remake di GTA: Vice City che utilizza il motore RAGE di Grand Theft Auto 4.

Questo – come hanno fatto Riassumi Da The Gamer – Fondamentalmente significa che stanno cacciando Mappa, missioni, scene e armi di Vice City Per far funzionare tutto come in GTA IV; Compresa la fisica dell'orgasmo.

Remake di Vice City con motore grafico GTA IV?

Nel trailer condiviso da collezione del modder Team Revolutionpuoi vedere che l'hanno chiamato GTA Vice City: edizione di nuova generazione Metti mi piace sulla loro pagina YouTube, ecc.

Sebbene la grafica sia simile all'originale, la differenza sta nella giocabilità. Come visto nel trailer e In un ruscellola nuova versione assomiglia sostanzialmente a a Una versione di GTA IV ambientata a Vice City.

Insieme al progetto, il Revolution Team ne ha rilasciato una descrizione descrivendolo come “Porting completo di tutte le missioni del gioco originale“Che cos'è”Basato sul motore RAGE di GTA 4“.

Possiede anche la squadra Edizione definitiva di Vice City Insieme ad auto, pedoni e modelli Xbox. Inoltre verranno aggiunte tutte le stazioni radio originali e le scene originali; La descrizione parla dei neon negli edifici, visti in Vice City Stories.

Il progetto sembra interessante, ma fai attenzione perché Take-Two ha abbandonato altri progetti. Ci auguriamo che ciò non accada in questo caso.

Ciò che colpisce è che alcuni I modder GTA riproducono Vice City utilizzando il motore grafico GTA IV?