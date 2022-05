Il governo cubano ringrazia i partecipanti al convoglio mondiale contro il blocco

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha ringraziato i partecipanti al convoglio globale contro il blocco statunitense avvenuto domenica in più di venti città.

Mille volte grazie agli amici che questa domenica si sono uniti in più di venti città del mondo per chiederne la fine # bandire un # Cuba.

Il #LoveBridges Sono indistruttibili, hanno raggiunto la nostra isola superando ogni ostacolo. La solidarietà non può essere ostacolata. pic.twitter.com/lVozA6dBVR – Miguel Diaz-Canel Bermudez (DiazCanelB) 29 maggio 2022

Sempre su questo podio, il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez ha evidenziato il sostegno internazionale alla revoca delle misure coercitive nei confronti della nazione caraibica e alla normalizzazione delle relazioni tra Washington e l’Avana.

Un nuovo weekend pieno di amore e solidarietà con # Cuba. Mentre il brutale blocco americano continua a soffocare la nostra gente, amici e cubani residenti all’estero da varie città del mondo si stanno mobilitando per chiedere: #RimuoviBlocco pic.twitter.com/q2KJk5EOAd – Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 29 maggio 2022

Questa domenica, come ogni mese, amici e cubani residenti all’estero si sono radunati da varie città per chiedere l’abolizione dell’embargo.

Secondo il coordinatore del progetto Bridges of Love, Carlos Lazo, il 16 maggio il convoglio di Miami ha ricevuto dall’amministrazione Joe Biden l’annuncio di una presunta facilitazione di azioni legate a Cuba.

In questo senso, ha commentato, “Sono cambiamenti che chiediamo da due anni, ma non sono sufficienti per soddisfare i bisogni della famiglia cubana”.

Puentes de Amor e altri gruppi di solidarietà, come la Brigata di Antonio Maceo, hanno chiesto agli Stati Uniti di rimuovere Cuba dalla lista degli stati terroristi, una “accusa diffamatoria che mina l’accesso dell’isola al sistema bancario internazionale”, hanno affermato in un comunicato stampa. dichiarazione.

Hanno anche chiesto la cancellazione delle 243 misure imposte dall’amministrazione Donald Trump (2017-2021) per intensificare il blocco e hanno chiesto una maggiore cooperazione scientifica e culturale tra questi paesi vicini.

Gli elementi notificati al governo Biden questo mese, che sono qui limitati, includono la ripresa del programma di ricongiungimento familiare, la revoca delle restrizioni ai trasferimenti e il ripristino dei voli verso i capoluoghi di contea.

Secondo il ministro degli Esteri, il blocco è il principale ostacolo allo sviluppo della nazione, per i suoi effetti devastanti sulle persone e per i danni che si possono quantificare in oltre un miliardo 326mila 432 milioni di dollari in sei decenni di attuazione questa politica.

(con informazioni da PL)