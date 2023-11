Il lettore di dischi PlayStation 5 Slim potrebbe richiedere la convalida online

Non esiste ancora una data di uscita ufficiale per PlayStation 5 Slim, ma i dettagli della console continuano ad apparire sui social media. L’ultimo è un confronto delle sue dimensioni rispetto alla console originale. Si dice anche che per utilizzarlo sarà necessaria la verifica online tramite i server Sony.

il bordo Ho scattato alcune foto pubblicate sui social in cui è effettivamente visibile la PlayStation 5 Slim. Come annunciato da Sony, l’aggiornamento della console la rende più piccola del 30% e più leggera del 24%. Nell’immagine che mostra il confronto testa a testa con la versione precedente si può osservare la leggera riduzione delle dimensioni e si può distinguere la sua composizione standard; Progettato in questo modo per consentire la modifica dei componenti.

A sinistra, la PS5 originale e a destra la PS5 Slim. (Foto: @phantompainss)

Una delle immagini trapelate rivela anche una schermata iniziale della console in cui viene chiesto all’utente di connettersi a Internet. In caso contrario, non sarai in grado di riprodurre i contenuti reali dei videogiochi. La validazione del lettore di dischi staccabili è stata fin dall’inizio una delle voci più controverse. Alcuni utenti hanno potuto fotografare a Mazzo PlayStation 5 Slim con gioco Call of Duty: Modern Warfare III. Scatola Mazzo Ha rivelato un avvertimento sulla connessione tra i componenti del videogioco.

“Non puoi utilizzare l’unità. Devi connettere la tua PS5 alla rete per connettere il tuo lettore. Dopo aver effettuato l’accesso, devi andare su “Opzioni” e poi su “Rete” per configurare la connessione di rete.” Quindi riavviare la tua PS5 per registrare il tuo lettore”, dice la presunta schermata della console.