Le fotocamere sono diventate il nucleo dei nuovi smartphone

Battaglia tecnologica nell’industria smartphone Sono entrato in una nuova fase. Invece di competere direttamente in termini di velocità operativa, design o durata della batteria, I produttori di telefoni si stanno concentrando sul miglioramento delle funzionalità della fotocamera. Come risultato di questa competizione, vediamo sempre più telefoni con più fotocamere posteriori, con configurazioni doppie, triple e persino a sei fotocamere, in diretta competizione con le fotocamere mirrorless.

Ma, Perché i produttori scommettono sulle fotocamere? La risposta è semplice: siamo nell’era del consumo e della produzione di contenuti. Con sempre di più InfluencerCreatori di contenuti, appassionati di fotografia e video, le aziende traggono vantaggio dal miglioramento della sezione fotografica dei loro dispositivi.

Inoltre, uno dei vantaggi delle fotocamere smartphone Rispetto alle fotocamere mirrorless, si tratta della possibilità di sfruttare la tecnologia di elaborazione del telefono per potenziare il sistema di fotocamere integrato nel dispositivo.

Sul mercato ci sono marchi tradizionali come Apple, Google e Samsung che dettano la tendenza nella messa a fuoco della fotocamera. Nel caso di Apple, ad esempio, l’iPhone 15 si è rivelato un aggiornamento del suo predecessore. Ma in termini di fotografia, i miglioramenti sono evidenti: funzionalità di zoom aggiuntive e una migliore acquisizione complessiva delle immagini.

Da parte di Google, Pixel 8 rappresenta un piccolo aggiornamento, ma dal punto di vista fotografico l’azienda ha deciso di cercare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI). Google Tensor G3 viene utilizzato per ottenere risultati come il cambio del volto per aggiungere sorrisi generati dall’intelligenza artificiale o la modalità Night Sight per i video.

Nuovi giocatori si uniscono al gioco

Seguendo questa tendenza, è piacevole vedere quanto nuovi marchi siano impegnati ad entrare in questo settore e a competere direttamente nel segmento della fotografia. Honor si è recentemente unita al gioco con il lancio del telefono Honor 90. Un telefono con una fotocamera da 200 megapixel, Inoltre viene fornito con un processore esclusivo del dispositivo come Snapdragon 7 Gen 1 5G che dedica parte della sua potenza al miglioramento delle fotografie con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

“L’essenza delle fotocamere sta nei dettagli, ecco perché puntiamo su una risoluzione di 200 megapixel, una risoluzione che consente a qualsiasi utente di ottenere i dettagli di cui ha bisogno nelle sue fotografie”, spiega David Moheno, Direttore regionale delle comunicazioni e del pubblico. Rapporti in azienda. Onore all’America Latina.

Almeno i telefoni di oggi sono dotati di due fotocamere. La tendenza multi-camera si sta diffondendo rapidamente, anche tra gli smartphone di fascia bassa. Ma nel caso del nuovo Honor, ha un obiettivo principale da 200 megapixel, un obiettivo grandangolare da 12 megapixel, un obiettivo macro e un obiettivo di profondità da 2 megapixel.

Il dispositivo viene fornito con una batteria da 5.000 mAh, un display curvo mobile da 6,7 ​​pollici e una configurazione di archiviazione che va da 128 GB a 512 GB per versione. Inoltre, hanno deciso di introdurre anche un’altra versione più piccola, l’Honor 90 Lite, dotato di una fotocamera da 100 megapixel.

L’impegno di questa azienda, presente sul mercato da soli due anni, è un esempio della direzione in cui si stanno dirigendo i produttori per raggiungere l’obiettivo di realizzare le migliori fotocamere. Se le aziende continuassero a concentrarsi sulla fotografia, non sarebbe sorprendente pensare che diventeranno un’alternativa alle fotocamere reflex.

Uno smartphone di fascia alta o addirittura di fascia media può fornire immagini eccezionali senza alcuna modifica richiesta. Siamo quindi di fronte a una tendenza che continuerà nei prossimi anni e i marchi non fanno altro che sfoggiare la loro artiglieria.

Testo originariamente pubblicato in Tipo strano.

