“Il miglior debutto di sempre” | soddisfazione

Alvaro Di Grado si occupa della copertura del calcio inglese. È nato a Madrid ed è stato corrispondente per nove anni da Manchester, dove ha collaborato con diversi media nazionali



(Marca, Diario AS, Cadena Ser) e internazionali (La Tercera, Tuden, TNT Sports). Attualmente, oltre al suo lavoro a Relevo, commenta anche le partite della Premier League su DAZN e copre la Champions League per TNT Sports México. Inoltre, è l'autore di Away Days di Editorial Panenka, ha lavorato come osservatore di calcio per StatsBomb e ha fatto parte del team di comunicazione per le agenzie di recitazione.





