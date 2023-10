Il Parlamento vietnamita inizia la sua sesta sessione

In questa occasione verranno presentati all’esame dei rappresentanti nove progetti di legge, dove verranno analizzati anche i risultati dell’attuazione del piano di sviluppo economico e sociale e del bilancio generale dello Stato per il 2023, nonché il progetto di bilancio per il prossimo anno , tra le altre cose. .

Nei giorni di lavoro iniziati lunedì e che proseguiranno nella prima parte fino al 10 novembre, i legislatori discuteranno ancora una volta i progetti di legge su terra, proprietà immobiliari, alloggi, risorse idriche e comunicazioni.

Oltre a coloro che si riferiscono alla protezione delle opere della difesa nazionale, alle forze impegnate a garantire la sicurezza e l’ordine nelle basi, all’identificazione dei cittadini e degli istituti di credito, come previsto in conferenza stampa dal vicecapo dell’Ufficio parlamentare, Pham Thi Ha.

I parlamentari studieranno anche altri otto progetti giuridici: quelli relativi alla previdenza sociale, agli archivi, all’industria della difesa e della sicurezza, all’ordine e alla sicurezza stradale, alla capitale, all’organizzazione dei tribunali popolari e alla modifica degli articoli della legge sulle aste di beni. .

La sesta sessione, la cui seconda fase durerà dal 20 al 28 novembre, valuterà anche un progetto di risoluzione riguardante l’attuazione sperimentale di meccanismi e politiche per rimuovere gli ostacoli previsti dalle leggi relative agli investimenti nella costruzione di opere stradali.

L’agenda di lavoro dei rappresentanti vietnamiti prevede anche una valutazione dell’attuazione del piano di sviluppo socioeconomico e del bilancio statale per il 2023 e le previsioni al riguardo per il 2024, nonché una revisione intermedia dei piani quinquennali. Per il periodo 2021-2025.

I legislatori ascolteranno anche i resoconti del lavoro giudiziario e riadatteranno la decisione sulla fattibilità del progetto per rimuovere, compensare, sostenere e reinsediare i residenti colpiti dalla costruzione dell’aeroporto internazionale di Long Thanh.

Come di consueto, ci saranno sessioni di domande con funzionari governativi sul rispetto delle decisioni legislative e dei programmi di obiettivi nazionali come la costruzione di nuove aree rurali, la riduzione sostenibile della povertà e lo sviluppo delle aree montane e delle aree abitate da gruppi di minoranze etniche (2021-2030). .

memoria/mpm