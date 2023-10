Un miliardario dell’acciaio cerca di partecipare al commercio dell’acciaio con ogni mezzo…

Bloomberg— L’unità di esplorazione petrolifera del miliardario Paolo Rocca entrerà nel litio in un modo o nell’altroHa detto che ha preparato altre opzioni nel caso in cui il piano da un miliardo di dollari per sviluppare un progetto in Argentina fallisca.

Tecpetrol SA ha concesso agli azionisti di Alpha Lithium tempo fino al 20 ottobre per accettare la “migliore e ultima offerta” del valore compreso tra 210 e 230 milioni di dollari, ha affermato il vicepresidente della trasformazione energetica, Jorge Demopoulos. Se prendi il controllo della società con sede a Vancouver, Tecpetrol continuerà a investire 800 milioni di dollari per costruire il progetto Alpha nella provincia di Salta. Altrimenti, rivolgerà la sua attenzione ad altre opportunità nel litio.

“Ci sono altre società che vengono scambiate a un prezzo molto più basso e ci sono altre cose che stiamo perseguendo”, ha detto Demopoulos in un’intervista martedì. “Vogliamo essere nel settore.”

Tecpetrol si unisce ad altre compagnie petrolifere argentine come Pluspetrol SA, Pan American Energy Group e YPF SA, che stanno sviluppando progetti utilizzando il metallo per le batterie nel triangolo del litio del Sud America, che si trova a più di 1.600 chilometri a nord dei giacimenti di scisto. Vaca Muerta.

È alimentato dai componenti in acciaio, costruzione e tecnologia dell’Impero Rokka Technet per accelerare lo sviluppo del Progetto AlphaCon l’obiettivo di produrre tra le 20.000 e le 25.000 tonnellate di carbonato di litio equivalente entro il 2028. L’investimento sarà finanziato internamente, con alcuni fondi che probabilmente proverranno da debito o credito. Tecpetrol ha anche “visitato tutte le parti interessate in Cile” poiché il paese vicino cerca di aprire nuove aree per l’estrazione del litio, ha affermato Demopoulos.

Le mosse del gruppo verso il litio, l’energia eolica e l’idrogeno non significano che stia abbandonando i combustibili fossili. Tecpetrol, uno dei maggiori produttori di gas a Vaca Muerta, prevede di passare allo shale oil mentre l’Argentina cerca di diventare un importante esportatore di carburante.

La società sta portando avanti i suoi piani relativi al litio in vista delle cruciali elezioni presidenziali. In effetti, la sua candidatura alfa scade appena due giorni prima del voto del primo turno. Candidati dell’opposizione Javier Miley e Patricia Bullrich, che ha guadagnato slancio nelle primarie di agostoHa promesso di liberalizzare l’economia strettamente controllata.

L’amministrazione uscente sostiene il litio come un altro modo per aumentare le entrate delle esportazioni argentine, anche se ha recentemente annunciato una nuova tassa sui produttori e l’obbligo di riservare parte del litio per progetti di batterie nazionali.

Demopoulos ha affermato che, qualunque sia la vittoria, l’industria argentina del litio rappresenta un’opportunità da sfruttare a lungo termine.

Maggiori informazioni su Bloomberg.com.