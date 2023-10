L’Arabia Saudita e la Cina collaborano al sistema di intelligenza artificiale arabo

La King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) in Arabia Saudita ha collaborato con due università cinesi per creare un sistema di intelligenza artificiale incentrato sulla lingua araba.

Il Large Language Model (LLM) chiamato AceGPT è costruito su LlaMA2 di Meta e rilasciato da un professore cinese-americano presso KAUST in collaborazione con la School of Data Science, l’Università cinese di Hong Kong, Shenzhen (CUHKSZ) e Shenzhen Big Data Fondazione. Istituto di ricerca (SRIBD).

secondo pagina Dal progetto su GitHub, il modello è progettato per fungere da assistente AI per chi parla arabo e rispondere alle domande in arabo. Tuttavia, la clausola di esclusione della responsabilità afferma che potrebbe non produrre risultati soddisfacenti in altre lingue.

Inoltre, gli sviluppatori affermano che il modello è stato ottimizzato per identificare potenziali tipi di uso improprio, come la cattiva gestione di informazioni sensibili, la produzione di contenuti dannosi, la perpetuazione di disinformazione o la mancanza di controlli di sicurezza.

Tuttavia, il progetto ha anche avvertito gli utenti di essere responsabili nel loro utilizzo a causa della mancanza di controlli di sicurezza.

“Non abbiamo eseguito un controllo di sicurezza completo del modulo, quindi gli utenti dovrebbero fare attenzione. Non sottolineeremo mai abbastanza la necessità di un uso responsabile e giudizioso del nostro modulo.”

Si dice che AceGPT sia costruito da dati open source e dati creati dai ricercatori.

Questo sviluppo avviene mentre l’Arabia Saudita continua a compiere sforzi per diventare un leader regionale nelle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale. A luglio, la Banca centrale saudita ha collaborato con l’Autorità monetaria di Hong Kong su gettoni e pagamenti.

Prima di ciò, a febbraio, il governo saudita aveva collaborato con la piattaforma Metaverse Sandbox per accelerare i futuri piani Metaverse.

Ad agosto, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno chiesto al produttore di chip IA Nvidia e alla rivale AMD di limitare le esportazioni di chip semiconduttori all’avanguardia utilizzati per sviluppare l’intelligenza artificiale verso “alcuni” paesi del Medio Oriente.

Tuttavia, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno esplicitamente negato di vietare le esportazioni di chip IA in Medio Oriente.

