Le obbligazioni sovrane e le obbligazioni societarie di alta qualità vincono con un ampio margine

Aegon Asset Management vede valore in questo Titoli garantiti da attività (ABS, il suo acronimo in inglese), aggiunge che la fluttuazione “riduce il rischio di tasso di interesse”. Responsabile delle vendite all’ingrosso, Rocio Bouquet, L’ABS si trova nel segmento investment grade per “proteggere dall’incertezza macroeconomica”.

Spiega che nell’attuale contesto economico, i consumi si sono mantenuti e il mercato si è autoregolamentato, “perché, alla fine, i titoli garantiti da attività sono ancora quegli asset che escono dai bilanci delle banche e che la fine” i programmi di finanziamento da parte delle banche centrali creano quel bisogno di “finanziamento”.

Si evidenzia che l’attuale livello di attività nel settore degli ABS non si vedeva dal 2010 e che le nuove emissioni del settore primario offrono una maggiore protezione. In termini di redditività, il rapporto afferma che esiste uno spread rispetto al resto del reddito fisso societario e del reddito sovrano (di qualità creditizia e scadenze simili), con livelli prossimi al 6%. Allo stesso modo, si evidenzia che in caso di potenziale shock per l’economia, non è previsto il default del consumatore finale, perché lui o lei è protetto da nuove politiche finanziarie e di consumo che aiutano a ridurre i default.

Vede anche il potenziale in Rendimento elevato con qualità creditizie superiori“Poiché le aziende sono meno indebitate in questo settore e si stanno preparando per la recessione, il mercato le sconta con rendimenti dell’8% “senza assumere un rischio di credito molto elevato”.

