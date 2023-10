Opportunità di investimento (Capitolo Tre): Venti favorevoli per gli investimenti nelle imprese familiari

La politica monetaria attuata dalle banche centrali durante lo scorso anno non ha favorito alcune classi di attività. Tuttavia, alcuni esperti la pensano così Il momento attuale è un punto di ingresso molto interessante per posizionarsi in aziende di piccole e medie dimensioni con attività forti che hanno storicamente dimostrato la loro capacità di generare crescita e redditività.. La fine del ciclo di rialzi dei tassi d’interesse evidenzia i vantaggi di assumersi maggiori rischi scommettendo sul settore, che a sua volta garantisce una maggiore redditività.

Nel terzo capitolo della serie di podcast Opportunità di investimentol FondiPersoneAnalizzeremo IL Cappelli a cuffia Guidato da Fernando Latenda, giornalista e comunicatore di informazioni finanziarie.

In questa occasione ci accompagnerà Signor AssisiDirettore delle vendite aziendali per la Spagna presso Bellevueche analizzerà Dove ci sono investimenti in piccole imprese, oltre ai vantaggi che offrono Contro le grandi aziende e il livello di rischio coinvolto. A parte dare Le chiavi per ottenere il massimo dagli investimenti nelle imprese familiari europeel’esperto identificherà le tendenze attuali del suo portafoglio di investimenti, concentrandosi sul Bellevue Entrepreneur Europe Small Fund.

Nel prossimo capitolo della serie sulle opportunità di investimento analizzeremo Azioni globali In collaborazione con BNY Mellon M.

Puoi ascoltare questo podcast su iVoox, Spotify E Google Podcast.

EVOX:

Spotify:

Podcast di Google: