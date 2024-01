Intelligenza artificiale al servizio dei supermercati per ridurre gli sprechi alimentari

Too Good To Go lancia uno strumento che permetterà a locali come Alcampo, Carrefour o Eroski di sapere quali alimenti sono vicini alla data di scadenza e offrirà loro delle opzioni affinché non finiscano nel contenitore.

troppo bello per andarsene L'azienda che permette Supermercati, ristoranti e altri stabilimenti alimentari Vendi le tue eccedenze alimentari giornaliere e fai un altro passo verso il tuo obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari lanciando Too Good Andare piattaforma. Si tratta di una soluzione intelligente per la gestione delle eccedenze alimentari che consentirà ai rivenditori di prodotti alimentari, dagli ipermercati, agli ipermercati e ai minimarket, di controllare, ottimizzare e sbloccare le entrate dagli alimenti prossimi alla data di scadenza al fine di ridurne il consumo. Spreco di cibo.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, questo strumento traccerà questi prodotti e aiuterà a ridistribuire efficacemente le eccedenze.

Attraverso gli algoritmi della piattaforma, i dipendenti del negozio avranno a disposizione un elenco dei prodotti in scadenza, organizzati per posizione sugli scaffali, giornaliero o settimanale, a seconda delle date di scadenza dei prodotti. In questo modo, i controlli manuali si riducono solo all'1-7% di tutti i prodotti, il che significa un risparmio fino a 1 ora al giorno per dipendente.” Da un lato, ciò aiuterà a ottimizzare il tempo dei dipendenti nel negozio, come avviene in Marie Lindstrom, direttrice di Too Good To Go Spagna, spiega che i dipendenti trascorrono lunghe ore ogni giorno controllando manualmente la scadenza e le date di scadenza prima di utilizzare i prodotti.

2% delle vendite

Un altro punto importante è che lo spreco alimentare rappresenta un costo medio di circa il 2% delle vendite nette dei rivenditori di prodotti alimentari. Ciò è spesso dovuto al fatto che i prodotti prossimi alla data di scadenza sono stati precedentemente richiamati o che finiscono per non essere venduti.

Ad esempio, spiega Lindstrom, “Attraverso il modulo di sconto intelligente basato sull'intelligenza artificiale, lo strumento è in grado di incrociare una grande quantità di informazioni per applicare uno sconto specifico a un prodotto specifico che sta per scadere al fine di garantirne la vendita o attraverso il modulo raccomandazioni, la piattaforma è in grado di offrire ai dipendenti consigli sulla migliore opzione per ridistribuire questo cibo, applicando uno sconto o includendolo in un pacchetto a sorpresa”.

Questa azienda, che già collabora con più di 20.000 imprese, tra cui Alcampo, Carrefour, Aeroski o Caprabo, Ai negozi verrà offerto un modello di abbonamento flessibile con pacchetti modulari e i prezzi che le organizzazioni pagheranno varieranno a seconda dei moduli scelti, consentendo loro di personalizzare la propria soluzione di gestione delle eccedenze alimentari.

“Si stima che tra il 10% e il 20% degli alimenti che non vengono venduti al supermercato sono prossimi alla scadenza e alla data di scadenza, e quindi vengono tolti dagli scaffali e rimangono invenduti”, aggiunge Lindstrom. perdite economiche per l’organizzazione”.

Questa azienda è stata in grado di risparmiare più di 6,6 milioni Pacchetti sorpresa Attraverso l'attuazione in Spagna in un solo anno, un aumento del 28% rispetto all'anno precedente, che equivale ad evitare l'emissione di più di 16.500 tonnellate di anidride carbonica equivalente. Ad oggi, dal suo lancio in Spagna nel settembre 2018, sono stati risparmiati più di 17 milioni di pacchetti alimentari a sorpresa. Inoltre, l'app ha registrato una crescita del 18% degli utenti che risparmiano cibo e una crescita del 29% delle strutture che hanno aderito all'iniziativa. Tutto il paese.