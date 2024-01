Macy's rifiuta l'offerta di 5,8 miliardi di dollari di Arkhouse, citando problemi di finanziamento

21 gennaio (Reuters) – Macy's ha dichiarato domenica di aver rifiutato l'offerta da 5,8 miliardi di dollari di Arkhouse Management e del suo partner Brigade Capital Management per privatizzare il gestore dei grandi magazzini, citando preoccupazioni sul finanziamento e sulla valutazione dell'accordo.

Come altri operatori di negozi, Macy's ha lottato per competere con i rivali online o con le piccole imprese. Ciò ha dato ad Arkhouse, una società di investimenti immobiliari, e a Brigade, un hedge fund, l'opportunità di fare pressione su Macy's affinché esplorasse una vendita.

Le due società di investimento il mese scorso hanno fatto un'offerta per acquisire le azioni di Macy's che non possiedono già per 21 dollari ad azione. I due vedono “il potenziale per un aumento significativo rispetto alla proposta originale se ci verrà dato accesso alla necessaria due diligence”, ha affermato Arkhaus in una nota.

Ma Macy's ha affermato che l'offerta non era finanziariamente interessante o sufficientemente credibile per garantire tale accesso.

“Il consiglio di amministrazione ha deciso di non firmare un accordo di riservatezza o di fornire alcuna informazione di due diligence ad Arkhouse e Brigade”, ha affermato Macy's in una nota.

Macy's ha inoltre affermato che le informazioni fornite da Arkhouse e Brigade “non rispondono alle preoccupazioni del consiglio di amministrazione riguardo alla capacità di Arkhouse e Brigade di finanziare la transazione proposta”.

Macy's non sta conducendo una vendita a terzi e non sono emersi altri offerenti non richiesti che soddisfino le aspettative dell'azienda per un potenziale accordo, secondo persone a conoscenza della questione.

Macy's si aspetta che il vincitore dimostri un impegno finanziario sufficiente e abbia un solido track record di acquisizioni nel settore della vendita al dettaglio, hanno aggiunto le fonti.

Il gruppo di investitori guidato da Arkhouse e Brigade Capital Management detiene una partecipazione significativa in Macy's attraverso i fondi gestiti da Arkhouse, ha affermato Arkhouse.

Arkhaus ha aggiunto che la banca d'investimento Jefferies, che funge da consulente finanziario del gruppo di acquisizione, “ha fornito una forte lettera di fiducia a sostegno della nostra capacità di raccogliere i fondi necessari per la transazione”.

Tuttavia, Macy's ha descritto il finanziamento come disponibile e ha affermato che prevede diverse precondizioni non standard.

La presentazione delle società d'investimento ha evidenziato l'entità della sottovalutazione del patrimonio immobiliare di Macy's, che secondo gli analisti vale tra i 7,5 e gli 11,6 miliardi di dollari.

Secondo il suo ultimo rapporto annuale, alla fine di gennaio Macy's contava 316 dei suoi 722 negozi totali.

La settimana scorsa, Macy's ha annunciato che taglierà 2.350 posti di lavoro e chiuderà cinque negozi per semplificare le sue operazioni.

(Segnalazione di Kanjik Ghosh e Abigail Somerville; montaggio in spagnolo di Ricardo Figueroa)