Il prezzo della benzina raggiunge un record storico negli Stati Uniti – El Periodico de la Energía

Il prezzo della benzina negli Stati Uniti ha raggiunto un record assoluto martedì con un valore medio di $ 4.173 per gallone, secondo l’American Automobile Association (AAA).

Il prezzo della benzina ha già raggiunto un livello che non si vedeva da quattordici anni questa domenica e ha continuato a salire a seguito dell’invasione dell’Ucraina iniziata dalla Russia quasi due settimane fa che è sfociata in una crisi umanitaria.

Il record precedente per il valore della benzina, $ 4.114 per gallone, era datato luglio 2008.

In alcuni stati di entrambe le coste, la velocità alla pompa ha superato la media giornaliera, come California (5444), Nevada (4674), Oregon (4588) o Washington (4546), così come in Alaska (4502) o New York (4.366) .

Dall’inizio dell’anno un barile di greggio del Texas, benchmark negli Stati Uniti, è diventato più caro di quasi il 64%, e solo nell’ultimo mese del 37% a causa dell’impatto dell’offensiva militare di Mosca in Ucraina e delle sanzioni imposto. dall’Occidente.

La Russia, uno dei maggiori esportatori di greggio e prodotti petroliferi, deve affrontare dure sanzioni da parte di Stati Uniti, Europa e suoi alleati, nonché boicottaggi o sospensioni delle attività di diverse società che spingeranno la sua economia in recessione, secondo gli analisti.

E il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aggiunto a quella punizione Divieto di importazione di petrolio, gas naturale e carbone russi nel Paese con effetto immediato, mettendo sotto pressione un mercato già teso.