Il prezzo dell’elettricità scenderà oggi anche se continua a salire nel calore dell’ondata di caldo

il Prezzo medio dell’elettricità Nel mercato all’ingrosso (complesso) è sceso ancora leggermente domenica, 4% a 110,02 euro per MWh (MWh), a prezzi che continuano, però, originati dal calore di un’ondata di caldo. Dopo cinque record consecutivi, il prezzo del mercato all’ingrosso – che pesa circa il 24% sulla bolletta dei consumatori con tariffe regolamentate – ha registrato però il suo secondo calo, La domenica sarà al prezzo più alto E in una piena ondata di caldo.

Il prezzo è più che triplicato alla stessa data di 31,55 euro nel 2020, secondo i dati dell’operatore del mercato elettrico iberico (OMIE) elaborati da Efe. secondo i periodi di tempo, Il prezzo massimo per domenica sarà di 124,91 euro per MWh all’una di notteIl minimo è di 84,47 euro alle 18:00.

Dietro questi prezzi alti Aumento del prezzo del gas -che viene utilizzato dai cicli combinati e fissa il prezzo per la maggior parte delle ore-, l’aumento dei diritti Emissioni di CO2 ااثات, l’aumento della domanda dovuto alla ripresa economica e alte temperature;

In Spagna, il prezzo all’ingrosso dell’elettricità pesa circa il 24% sulla bolletta elettrica di quasi 10 milioni di famiglie coperte dalla tariffa regolamentata o volontaria per i piccoli consumatori (PVPC).

intorno a loro 17 milioni di consumatori nel mercato liberoChe guida in kilowattora i prezzi offerti dalle aziende a cui contrattano la fornitura, non risentono di oscillazioni al rialzo, ma non ne beneficiano nemmeno quando si presentano al ribasso, come è avvenuto l’anno scorso.

Per mitigare l’impatto sulla bolletta in aumento nel mercato all’ingrosso – che fa parte della bolletta e che muove i prezzi record nel calore dell’ondata di caldo – Il governo ha ridotto l’imposta sul valore aggiunto fino alla fine dell’anno che impone la bolletta elettrica dal 21 al 10% e sospende nel terzo trimestre l’imposta sulla produzione di energia elettrica (7%) pagata dai produttori.

Nella stessa settimana, anche il governo ha ammesso che stava studiando Creare una società pubblica I salti idroelettrici vengono raggruppati alla scadenza della loro concessione, un approccio che ha suscitato polemiche.