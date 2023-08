Appare il nuovo volto

Aston Martin è apparsa alla Monterey Car Week per mostrare un nuovo gioiello automobilistico: l’elegante motore V12 a cielo aperto. La versione cabriolet della DB12 è appena apparsa in California, e tra poco toccherà al suo fratello minore fare lo stesso, dato che la società britannica ha appena iniziato i test dinamici della Vantage. SÌ, Entra nella gamma Aston Martin è già in attesa di ricevere il corrispondente aggiornamento commerciale di metà cicloCome mostrato nelle foto che abbiamo appena ricevuto.

com.automedia|L’auto e l’autista

Caratteristiche generali dell’Aston Martin Vantage Volante 2024

Direttamente dalla Germania, nei pressi del centro test del produttore inglese, le nostre telecamere paparazzate hanno ripreso un’unità con un travestimento piuttosto strano. Il veicolo in questione veste una livrea “Thrill Driven” che riveste una carrozzeria dotata di una serie di importanti modifiche che lo rendono facilmente distinguibile dal modello attuale. Anche se la parte posteriore dell’Aston Martin Vantage Volante del 2024 non sembra essere cambiata molto – mostrando solo alcuni nuovi ritagli nelle punte del paraurti – accadrà il contrario con una parte anteriore completamente rinnovata..

com.automedia|L’auto e l’autista

Ciò che più colpisce è Nuovi fari, che abbandona le attuali lenti sottili in favore di quelle più grandi e allungate verticalmente, un nuovo cofano più piatto con due fori nella sezione centrale, nonché un paraurti ridisegnato e una griglia leggermente diversa. Per quanto riguarda gli interni, ci si possono aspettare altre innovazioni significative, tra cui il cambiamento nel sistema di infotainment che costituisce la principale pretesa di questo aggiornamento. È anche possibile che il design del cruscotto possa cambiare, con un diverso quadro strumenti digitale.

Specifiche tecniche dell’Aston Martin Vantage Volante 2024

Il suddetto cofano presenta, per così dire, prese d’aria un po’ più generose rispetto a quelle del modello attuale e ciò è utile per raffreddare i motori V8 forniti da Mercedes-AMG. È ancora troppo presto per conoscere i dettagli, ma le nostre spie ci dicono che sotto il sottile strato di alluminio sono previsti cambiamenti significativi. Tuttavia, il blocco biturbo da 4,0 litri rimarrà lo stesso Tutto indica che supererà l’attuale potenza di 510 cavallicon deragliatore posteriore e cambio automatico a otto rapporti nelle operazioni di comando.

com.automedia|L’auto e l’autista

Non sappiamo se la “guida emozionante” che Aston Martin si aspetta sarà sinonimo dei cambiamenti nel mondo automobilistico Un telaio che potrebbe ricevere un aggiornamento sotto forma di nuova geometria delle sospensioni o eventualmente nuovi componenti delle sospensioni. I freni potrebbero anche avere un diametro maggiore e lo sterzo è un serio candidato per la ricalibrazione.

com.automedia|L’auto e l’autista

Prezzo e lancio dell’Aston Martin Vantage Volante 2024

Sarà alla fine di quest’anno che lasceremo tutti i dubbi su cosa porterà l’atteso aggiornamento della più piccola Aston della gamma. Il suo prezzo sarà di circa 200.000 euro, con la versione cabriolet che aggiunge qualche migliaio di euro al conto finale. Saremo attenti ai tuoi prossimi passi.