Rivitalizzazione con biogas a Varuna • Operai metalmeccanici

Ha conseguito la laurea in giornalismo nel 1976 presso l’Università dell’Avana. Per due anni ha svolto attività sociale per il giornale vittoriano della municipalità privata di Youth Island.

Dal 1978 lavora come reporter per il quotidiano Trabajadores e dal 1981 si occupa di questioni legate all’industria siderurgica. È stato premiato al concorso 1 maggio 1999 e all’edizione 2009. È coautore di Madera de Héroes.