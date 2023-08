La società ha annunciato i risultati di una modellazione 3D aggiornata delle vene della mineralizzazione del rame presso l’Alwyn Mine Project.

GSP Resource prevede di perforare obiettivi ad alta priorità nel progetto Alwin su rame, argento e oro, situato presso l’Highland Valley Copper Camp nella British Columbia, Canada.

La società ha annunciato i risultati di una modellazione 3D aggiornata delle vene della mineralizzazione del rame presso l’Alwyn Mine Project.

Il prototipo 3D della mineralizzazione del rame ha combinato più di 4.000 test individuali per il rame provenienti da più di 450 fori storici di perforazione di diamanti i cui risultati sono disponibili insieme alle recenti operazioni di perforazione dal 2008 e dal 2020 al 2021.

Sulla base di questi dati, gli strati di Cu sono stati generati attraverso una modellazione implicita guidata da superfici di orientamento strutturale basate sulla geometria delle regioni di Cu di alta qualità storicamente estratto.

L’interpretazione aggiornata incorpora recenti perforazioni di diamanti, migliora la geometria 3D delle aree storiche conosciute e ha portato all’identificazione di ulteriori aree mineralizzate non precedentemente modellate.

Punti salienti del modello aggiornato della vena di mineralizzazione del rame 3D:

Un modello 3D aggiornato vincolato da analisi composite downhole per i periodi delle vene di mineralizzazione del rame lungo le direzioni strutturali basate su tutte e cinque le zone storiche conosciute di vene dirompenti;

Il modello 3D incentrato sul rame recuperabile sotterraneo di alta qualità utilizza composti di prova downhole con una profondità minima di 1,5 me un limite di rame (Cu) maggiore dello 0,5% per isolare aree di rame di alta qualità che dimostrano una maggiore vitalità;

Sono state identificate tre nuove vene di mineralizzazione del rame che richiedono ulteriori test di perforazione, situate a sud e nord-ovest e in profondità in zone di mineralizzazione storica note.

Le perforazioni storiche di diamanti provenienti da tre nuove aree di rame includono:

Zona sud Si intersecano alle buche 68-45, 81-26 68-45 (scavato dalla superficie): 4,4% di rame in 2,0 m per 45,1 m 81-26 (scavato nel sottosuolo): 2,1% di rame in 4,3 m da 37,8 m Potenziale estensione orientale della regione meridionale attraversata dalle recenti trivellazioni nel 2021 p-21-02 (superficie): 3,2% rame per 1,8 m da 52,5 m

Regione nordoccidentale Si intersecano alle buche 67-19, 75-17 67-19 (superficie): 2,8% Cu per 2,0 m da 67,1 m 75-17 (Metroterra): 1,3% di rame per 1,6 m da 31,6 m

zona profonda Due aree storicamente si intersecavano nel pozzo SS-73-8 (Superficie) 4,3% di rame in 0,9 m da 325,8 mt 1,4% di rame in 2,1 m da 351,4 mt



Il modello 3D aggiornato della vena di mineralizzazione del rame guiderà la definizione delle priorità degli obiettivi nel prossimo programma di perforazione di diamanti previsto per l’autunno 2023.

Le perforazioni storiche sono state testate principalmente per il rame, con risultati limitati per l’oro e l’argento. Le recenti perforazioni dal 2020 al 2021 includono il 3,4% di rame, 40 grammi per tonnellata (g/t) di argento (Ag) in un foro di aneto AM-21-01A di 6,4 metri e 10,4 g/tonnellata di oro (Au), 1,2% in più di 1,6 m di rame all’interno di AM-21-08B evidenziano il potenziale polimetallico nelle regioni per includere la mineralizzazione dell’oro e dell’argento.

GSP Resource pianifica un programma di perforazione di diamanti di circa 1200-1500 m per testare 4-6 target (200-300 m per foro), soggetto ai fondi disponibili.