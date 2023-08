Secondo Warc, la spesa pubblicitaria globale dovrebbe crescere del 4,4% quest’anno e raggiungere i mille miliardi di dollari entro il 2024.

La spesa pubblicitaria sui media globali Quest’anno crescerà del 4,4% e raggiungerà i 963.500 milioni di dollari. Nel 2024 guadagnerà nuovo slancio e, dopo una crescita stimata dell’8,2%, supererà per la prima volta Trilioni di dollari.

Queste le stime contenute nel rapporto Prospettive di spesa globale 2023/2024: affrontare le interruzioni (Previsioni sulla spesa pubblicitaria 2023/24: superare le interruzioni), appena pubblicato dalla società di consulenza britannica Warc. Le stime contenute nel rapporto, per società, sono state preparate con dati di investimento provenienti da 100 mercati nazionali e con iInformazioni sulle entrate pubblicitarie per 40 delle più grandi società di media del mondo.

I settori più dinamici per gli inserzionisti in termini di crescita degli investimenti sono la finanza, la tecnologia, la farmaceutica e la sanità

Lo studio evidenzia inoltre che solo cinque aziende:Alfabeto, Amazon, Meta, Bytedance e Alibaba Concentrano più della metà degli investimenti globali nei media; Che i social network, i siti di e-commerce e la TV connessa sono i media che conosceranno la crescita maggiore nel periodo di studio e che i settori più dinamici degli inserzionisti in termini di crescita degli investimenti sono finanza, tecnologia, elettronica, farmacia e sanità.

Giacomo McDonaldPresentando il rapporto, il Direttore dei dati, dell’intelligence e della previsione del WARC e autore del rapporto afferma: “Tassi di interesse elevati, inflazione galoppante, conflitti armati e disastri naturali si sono tutti riuniti in un cocktail amaro negli ultimi 12 mesi, ma gli ultimi dati sugli utili suggeriscono che il mercato pubblicitario ha superato le turbolenze e sta ora affrontando una nuova fase.”

I nostri nuovi numeri. Aggiungere, “Ciò dimostra che lo sviluppo di sole cinque aziende ha un peso molto significativo per il futuro del settore nel suo insieme e che queste aziende sono sulla buona strada per registrare una crescita significativa nei prossimi mesi”.

Quest’anno, nota Wark, si concentrerà il gruppo formato da Alphabet, Amazon, Meta, Bytedance e Alibaba Il 50,7% degli investimenti globali nei media dopo una crescita combinata del 9,1% Il che, d’altro canto, presuppone un forte contrasto con lo sviluppo costante previsto per il resto delle società mediatiche nel loro insieme. Nel 2024, queste prime cinque aziende vedranno aumentare i propri ricavi pubblicitari del 10,7%, controllando il 51,9% del mercato.

Si prevede che la spesa pubblicitaria globale supererà per la prima volta i mille miliardi di dollari l’anno prossimo, con solo cinque aziende che ritireranno più della metà di quel denaro. Cosa significa questo per il settore pubblicitario? Per ulteriori informazioni, leggi le nostre ultime previsioni sulla spesa pubblicitaria globale per il 2023/24: https://t.co/XxCWe2UZxb pic.twitter.com/wNoR6bz5bD – WARC (@WARCEditors) 24 agosto 2023

investimento di

Secondo i media, la crescita più elevata è prevista per quest’anno e per il prossimo Social networking, retail media (nome con cui vengono identificati i siti delle principali società di distribuzione) e TV connessal’ultimo mezzo di cui oggi si considera per la prima volta la riflessione.

Wark stima che cresceranno tutti di oltre il 10% quest’anno e il prossimo, e James MacDonald afferma che lo sviluppo positivo di questi media ha a che fare con “Il valore che gli inserzionisti attribuiscono allo sfruttamento dei dati proprietari per rivolgersi alla persona giusta con il messaggio giusto al momento giusto.

Le aspettative di Warc sono proprio queste Gli investimenti sui social network hanno raggiunto quest’anno quasi 201.400 milioni di dollari, il che significa una crescita dell’11,5%, il tasso di crescita più alto tra tutti i media analizzati.. Questo importo crescerà del 12,8% nel 2024, superando i 227,2 miliardi di dollari.

Secondo i dati pubblicati dal consulente. Meta, proprietario di Instagram, Facebook e WhatsApp, controlla quasi i due terzi (64,4%) di questo mercato. Si stima che le sue entrate pubblicitarie il prossimo anno saranno di 146,3 miliardi di dollari. Si colloca al secondo posto nel mercato per com.bytedanceCosa ti succede tic tocE il cui reddito per il prossimo anno è stimato a 39.900 milioni di dollari, pari al 17,6%.

mezzi di vendita al dettaglio Crescerà del 10,2% quest’anno e del 10,5% nel 2024, poiché gli investimenti in questo canale raggiungeranno i 141,7 miliardi di dollari. Amazzonia In questo caso, è l’attore dominante e la sua quota di investimento è stimata in media al 37,2% per il prossimo anno. Anche le aziende cinesi godono di posizioni importanti in questo mercato Alì Babà -che sta perdendo la sua quota, secondo Wark- com.pindodou, jd.com E metown.

Sebbene si muova con numeri di investimento assoluto molto più bassi rispetto ai due broker precedenti, esso Anche la televisione connessa vedrà una crescita molto potenziale quest’anno (11,4%) e il prossimo (12,1%). Quando il suo volume raggiunge i 29.477 milioni di dollari.

Riguardo a questo metodo, Wark nota nella sua dichiarazione: “I proprietari di piattaforme televisive connesse competono soprattutto per i budget televisivi e non ottengono una quota di investimento dai canali digitali pari a quella dei social network, né generano nuovi budget come fanno i media al dettaglio. Le dimensioni di questo mezzo si sono moltiplicate di dieci volte negli ultimi dieci anni, e in nello stesso periodo le entrate pubblicitarie per la TV connessa sono appena triplicate.

Secondo la dimensione assoluta dell’investimento La ricerca (annunci collegati alle tue ricerche online) continuerà a essere il mezzo più diffuso nel 2023 (210.000 milioni) e nel 2024 (poco più di 229.000 milioni), con una crescita rispettivamente del 6,1% e del 9,2%. Google In questo caso, la sua quota di mercato è superiore all’80%.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei media quest’anno, che può essere considerato tradizionale, la televisione. lineare Perderai il -5,4% del tuo investimento; Come si chiama Marchi (grandi marchi giornalistici, generalmente associati ai quotidiani) diminuiranno del -5,2%; Riviste4,9%, e Radio2,4%. contro, per Cinema E b, la crescita è stimata all’11,3% nel primo caso e al 6,8% nel secondo.

I settori più dinamici

Warc fornisce anche una stima dell’evoluzione degli investimenti da parte dei settori inserzionisti nel 2024, e in questo senso finanziamento dell’11,5%; Tecnologia ed elettronica dell’11,3% e farmacia e sanità dell’11,0%.sono quelli che prevedono una crescita più elevata.

Altri settori con sviluppi positivi degni di nota sono prodotti alimentari (7,5%), prodotti per la casa (7,8%), prodotti contenenti nicotina (9,3%), bevande analcoliche (8,1%), Tutti loro, secondo Warc, stanno scommettendo molto sulla vendita al dettaglio.

La distribuzione potrebbe rimanere stabile nel 2024 a causa delle pressioni inflazionistiche in Europa e Nord America

settore del distribuzione Tuttavia, l’anno 2024 potrebbe essere più stabile a causa delle pressioni inflazionistiche sui consumatori in Europa e Nord America Abbigliamento e accessori (7,4%) e automobili (4,7%) Queste sono altre aree di notevole attività pubblicitaria in cui Warc prevede che gli investimenti cresceranno il prossimo anno.

Al di fuori degli affari, la società di consulenza se lo aspetta, soprattutto a causa delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti Si prevede che gli investimenti nella pubblicità politica raggiungeranno la cifra record di 15,5 miliardi di dollari nel 2024.

investimenti per regione

Gli annunci elettorali, in particolare, saranno uno dei fattori che stimoleranno gli investimenti in essi stato unito L’anno prossimo, che secondo Wark si tradurrà in una crescita degli investimenti del 7,6% nell’intero Nord America. Quest’anno la crescita nella regione è stimata al 2,0%.

mercato europeo Rimarrà stabile quest’anno, con un aumento previsto dello 0,6%, ma la percentuale crescerà fino al 3,6% nel 2024, spinta dal previsto miglioramento dell’economia e dalla celebrazione della Coppa Europea di calcio. Wark offre una previsione particolarmente ottimistica per la Spagna, che vede insieme all’Italia e alla Germania come i mercati europei che cresceranno di più quest’anno e il prossimo. Secondo il consulente, quest’anno gli investimenti nel nostro Paese dovrebbero crescere del 5,6%.

America Latina Anche il 2023 non è un anno buono, la crescita è stimata allo 0,8%, anche se si prevede che la situazione migliorerà il prossimo anno e si raggiungerà un aumento del 5,2%. Medio Oriente Mostra un elevato dinamismo, con una crescita prevista del 10,0% nel 2023 e del 6,2% nel prossimo anno, e lo stesso sta accadendo nella regione. Asia del sudAumenti stimati dell’8,9% e del 12,1%. Lui Sud-est asiatico E si muove in numeri più moderati (4,8% nel 2023 e 4,6% nel 2024), mentre Africa Si stima che quest’anno perderà l’11,6% degli investimenti, ma tornerà a crescere nel 2024, trainata dal mercato sudafricano.