Samsung aiuta a costruire case efficienti dal punto di vista energetico con SmartThings Energy per raggiungere un consumo energetico netto pari a zero per le case – Samsung Newsroom Egypt

Samsung ha annunciato la dimostrazione di un prototipo di casa dotata di un sistema SHEMS (Smart Home Energy Management System), alimentato da SmartThings Energy, a Brobbyholm, una comunità residenziale intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico in costruzione vicino a Stoccolma, in Svezia.

Samsung partecipa a questo progetto insieme all’innovatore di casa intelligente ABB, alla società di tecnologia solare SMA e alla società immobiliare S. Property. Samsung non solo fornirà i suoi dispositivi ai residenti di Propyholm, ma fornirà anche la sua esclusiva soluzione SmartThings Energy affinché gli utenti possano controllare il proprio consumo di energia in modo unificato.

“Siamo entusiasti di portare questa comunità intelligente al pubblico”, ha affermato Chan Woo Park, vicepresidente esecutivo e responsabile del gruppo aziendale dei servizi del settore elettrodomestici digitali presso Samsung Electronics. “Il nostro obiettivo è creare una connessione continua che aiuti i consumatori a gestire facilmente le loro case e allo stesso tempo a risparmiare energia”.

Samsung fornirà i suoi elettrodomestici, inclusi frigoriferi, forni, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici, che saranno sincronizzati con SmartThings Energy per controllare, monitorare e risparmiare energia. In combinazione con la produzione di energia fotovoltaica (PV) e un sistema di accumulo di energia (ESS), attualmente in fase di sviluppo da parte della società immobiliare S. Property Group, ogni casa mirerà a raggiungere la massima efficienza energetica.

Inoltre, sulla base della partnership con ABB nel 2022, Samsung integrerà SmartThings Energy con la soluzione di automazione di ABB, ABB-free@home®. Di conseguenza, le famiglie Propholm potranno collegare apparecchi ed elettrodomestici a un sistema centrale che consente di risparmiare automaticamente energia, tempo e costi. Con pochi clic sull’app mobile SmartThings, i proprietari di casa saranno in grado di accedere e controllare il consumo energetico all’interno delle loro case.

La casa intelligente è stata aperta come casa modello per i visitatori e i futuri residenti di Brobbyholm Dal 9 novembre. Quando le prime 500 residenze saranno completate nel 2025, si prevede che il progetto sarà completato con case più intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico. S. Property Group prevede di espandere Brobyholm fino a 2.000 case entro il 2028.

Samsung sta sviluppando ambienti Net Zero e questi sforzi sono stati recentemente dimostrati come esperienza interattiva all’IFA 2023. In futuro, Samsung prevede di creare ulteriori soluzioni integrate per la casa intelligente con l’obiettivo di implementarle ed espanderle nei paesi di tutto il mondo. .