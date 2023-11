Caratteristiche dell’essiccatore alimentare

La lotta allo spreco alimentare è una delle questioni più importanti oggi. Oltre a riutilizzare i rifiuti, un modo per evitare gli sprechi è quello di Scopri come conservare correttamente il cibo. In scatola e congelato… ci sono così tante opzioni. Ciò che risalta è essiccazione, Una delle più antiche tecnologie della civiltà.





Oggi questo processo ha acquisito modernità. Oltre al metodo naturale dell’essiccazione all’aria, al sole o in forno, esistono innumerevoli accorgimenti che rendono l’asciugatura facile, veloce, comoda e perfetta. Questi strumenti lo consentono Circolazione del flusso d’aria calda e secca a bassa temperaturache asciuga, al proprio ritmo, i pezzi di cibo posti sulle griglie Fino a quando non si asciuga completamente Dopo un periodo di tempo variabile a seconda della consistenza e dell’umidità di ciascun alimento.

I dieci vantaggi dell’utilizzo di un’asciugatrice

Rimuovendo l’acqua dal cibo, La crescita dei microbi viene arrestata e la loro durata di conservazione viene prolungata.. Adeguatamente essiccato, grazie all’utilizzo di apparecchiature adeguate al prodotto Può durare più di un anno Se conservato correttamente in barattoli. È necessaria l’asciugatura Basso consumo energetico In cambio, o permesso Conservare il cibo a temperatura ambiente per lungo tempo. così, Forniamo energia elettrica per frigorifero e congelatore. Una volta che gli alimenti sono asciutti Occupa meno spazio Da allora nelle barche Perdere dimensione. Alimenti che causano disidratazione in casa Non contiene additivi chimici né zuccheri aggiuntiA differenza dei prodotti industriali che vengono commercializzati come tali. Questo lascia spazio, ad esempio, a nuove ricette di antipasti più salutare. Naturalmente non dobbiamo perdere di vista questo fatto La frutta conserva i suoi zuccheri naturaliQuindi non devi nemmeno esagerare. Ideale per conservare i prodotti di stagione Che di solito richiede un trattamento rapido perché muoiono entro pochi giorni. Ci sono anche alimenti come, ad esempio, Funghiche invece ha difficoltà nel frigorifero e nel congelatore Mantengono le loro proprietà dopo l’essiccazione. Inoltre, in questo modo ci eviteremo di occupare spazio in casa per diversi giorni (quando si trova in uno stato di secca naturale) e di dover applicare diversi passaggi. Quasi tutto può essere essiccato (Sì, ogni cibo ha i suoi tempi). La frutta e la verdura che contengono più acqua sono quelle che subiscono la maggiore riduzione di volume. Quindi rimarrà pochissima trama. A CarneGli alimenti senza grassi si conservano meglio dei grassi, che si ossidano più velocemente. Quanto a Per quanto riguarda i pesci, è meglio non sottoporli a questo procedimento Perché risponde meglio ad altri metodi di conservazione. Se ottieni Asciugatrice elettricascegline uno che contenga Vassoi diversi Per posizionare pezzi di prodotto. così, Puoi essiccare più alimenti contemporaneamenteSenza alterarne il gusto e l’odore. La disidratazione ottimale è A bassa temperatura Questo è permesso Migliore conservazione delle qualità nutrizionali (Vitamine, minerali, enzimi) che perdiamo se effettuiamo il processo in forno, ad esempio, con una temperatura di cottura più elevata invece dell’essiccazione. Questo ci porta anche al punto successivo… utilizzo asciugatrice Lui è Più facile e più comodo. Imposta i pezzi e il programma e dimenticatene finché non raggiunge il suo punto. Ad esempio, se vuoi asciugare nel forno, dovrai farlo lasciando la porta aperta in modo che l’aria possa entrare (in caso contrario, il cibo cuocerà invece di asciugarsi) e monitorare costantemente se brucia. IL Asciugatrici elettriche Hanno un prezzo che oscilla Tra i 30 e i 400 euro. Differiscono in Volume, controllo dell’aria, temperatura e potenza. Gli essiccatori di solito contengono Griglie diverse Dove sono disposti gli alimenti tagliati. Il flusso d’aria allontana l’umidità e varia nel tempo a seconda delle dimensioni e della consistenza di ciascuno. Si Certamente, Maggiore è il volume e il tipo di cibo che desideri disidratare, meglio è scegliere un dispositivo di fascia alta. Più lo usi, più redditizio diventa il tuo investimento.

Consigli per risparmiare

Per garantire una buona conservazione degli alimenti secchi, prestare attenzione a Prestando attenzione ai tre elementi: umidità, aria e temperatura.

Una volta asciutto, dovresti controllare Per non inumidire gli alimenti ed evitare la presenza di aria che potrebbe provocarne l’ossidazione. Conserva il cibo al suo interno Contenitori ermetici Protetti dal calore e ben riempiti contribuiscono a questo.





Per conservarlo più a lungo potete mettere dei cibi secchi Fai causa al video in piccole parti E consumarlo gradualmente.