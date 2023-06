La nuova versione con AI Opera One raggiunge tutti gli utenti e lancia una nuova architettura e un design modulare

Madrid, 20 giugno (Portaltic/EP) –

Ora disponibile per tutti gli utenti, Opera One è una nuova versione del browser Opera che offre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI). Scatena l’architettura e il design modulari.

Programma dell’opera Ha iniziato ad aggiungere funzionalità basate su questa tecnologia all’inizio di quest’anno, come un “chatbot” nella barra laterale del browser desktop e la funzione di notifica di IA Prompts.

A fine maggio scorso, invece, l’azienda norvegese ha presentato aria d’opera, Il tuo servizio di intelligenza artificiale generativa. Quindi, ha affermato che era lì per “migliorare la creatività e la produttività” degli utenti insieme alla tecnologia GPT di OpenAI.

Opera Martedì annunciare che il tuo browser ora Servito come Opera One su Windows, Max e Linux, Ha un nuovo design modulare e un’architettura del browser ridisegnata.

Così Opera One non è più un’esclusiva degli sviluppatori, che hanno potuto testarlo fin dal suo lancio, per essere universalmente disponibile a tutti gli utenti, che possono scaricarlo dal suo sito web. Per accedere a Opera One, puoi utilizzare una nuova riga di comando che funziona come una scorciatoia -ctrl + / (Win) – o aprirla da Barra laterale del browser.

Questa nuova versione del browser con Aria integrata è basata sul motore Composer AI di Opera e “migliorata con funzionalità aggiuntive”, come l’aggiunta di risultati direttamente dal web, ha spiegato questa società in una nota.

L’intelligenza artificiale originale di Opera Utilizza anche una nuova funzionalità chiamata Tab Islands, che cambia il modo in cui interagisci con le schede per presentarle “in modo intuitivo e sensibile al contesto, senza costringere gli utenti a cambiare le proprie abitudini”. Così, ad esempio, quando un utente crea un itinerario e cerca hotel e percorsi, le schede aperte in quel contesto verranno raggruppate nella stessa scheda personalizzata.

A livello di design, Opera ha commentato che il suo browser si regolerà automaticamente per offrire una visualizzazione utente più fluida e una “facile esperienza di navigazione”. COSÌ, Composer implementa il multithreading, Un sistema organizzativo che raccoglie tutti gli elementi di navigazione per creare e visualizzare un thread principale sullo schermo, che include effetti come animazioni e transizioni.

Opera ha recentemente indicato che offrirà aggiornamenti incentrati sull’intelligenza artificiale Migliorerà notevolmente la tua esperienza web di utenti” prevista per la fine di quest’anno.