Quando uscirà “The Continental”, la tanto attesa serie dell’universo di “John Wick”?

ContinentaleLa nuova serie d’azione esplora il mondo di John Wick, sia in forma prequel che d’azione L’evento complessivo è diviso in tre parti, l’epica storia delle origini dietro il famoso hotel degli assassini che è stato così importante per la saga con protagonista Keanu Reeves. Ma, Quando sarà presentato in anteprima su Prime Video?

Una storia ambientata negli anni ’70 che racconta le origini del Continental, l’iconico hotel di John Wick, in arrivo venerdì su Prime Video

serie Amazon, Diviso in tre partiesplorerai L’origine del famoso Assassin Hotel, il fulcro dell’universo di John Wickoltre a uno degli elementi più famosi dei film con Keanu Reeves, Chi non vede l’ora che arrivi la quinta parte. Nel caso della serie Prime Video, ci viene raccontata la storia di un giovane Winston Scottche si ritrova coinvolto L’inferno di New York negli anni ’70 Per affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Winston traccerà quindi un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell’hotel nel terrificante tentativo di impadronirsi dell’edificio e dei suoi affari dove occuperà finalmente il suo trono.

Il primo episodio sarà presentato in anteprima venerdì 22 settembre, in un capitolo esteso. Cioè, la produzione inizierà questa settimana con un episodio, e da quel momento in poi verrà mostrato un episodio Nuovo capitolo ogni settimanaE così via fino al completamento dei tre che compongono questa produzione ad alta quota. Non è una serie particolarmente lunga, di cui bisogna tener conto, ma è vero che ne stiamo parlando Episodi che sembrano essi stessi dei mini-filmcon grande qualità produttiva e una troupe adeguata.

Episodio 1 – 22 settembre

Episodio 2 – 29 settembre

Episodio tre – 6 ottobre

continentale, Prodotto da Lionsgate Television e interpretato da un cast stellare guidato da… Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point du Jour, Hong Kate, Jessica Allen, Ayomide Adigun, Jeremy Pope e Peter Green. Rimani sintonizzato vandalo Per maggiori dettagli e copertura speciale di quello che consideriamo uno dei più grandi programmi TV dell’anno.