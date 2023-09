Javier Fernandez parla di linguaggio inclusivo: “Le sciocchezze sono state inventate”

Javier Fernandez Franco è noto per aver narrato le partite della squadra di calcio colombiana. Immagine: rete

Javier Fernandez, meglio conosciuto come Gol Singer, ha rilasciato un’intervista al programma Bravíssimo di CityTv. In un’intervista al canale televisivo, il commentatore ha suscitato polemiche a causa del suo commento sul linguaggio totalitario. Ha detto che questa era “una vera sciocchezza”.

Noi raccomandiamo: Netflix rivela le immagini della serie “Griselda” con protagonista Sofia Vergara

L’argomento sorse quando si cominciò a discutere se l’omonimo dei nati in Valle del Cauca fosse Valluno o Vallecaucano. Il Gol Singer ha detto che l’uomo che ha incontrato era “Chocano”, ma parlava con un accento della Valle del Cauca. Valicucano, non Valono. “Faluno è tamale e il dipartimento si chiama Valle del Cauca”, ha spiegato Fernandez.

Bravissimo 17 settembre | Bravissimo

“Sono discussioni che si svolgono nella Valle del Cauca”, ha aggiunto sarcastico Marcelo Cézanne. Per questo Javier Fernández ha trovato l’opportunità di esprimere le sue idee sul linguaggio inclusivo. “I signori W Gentiluomini E non so cosa siano, altre sciocchezze che sono state inventate adesso, calpestando la lingua spagnola, non fatelo.”

L’importanza del linguaggio inclusivo

Sebbene sia importante evitare di offendere gli altri, il desiderio di essere politicamente corretti può confonderci quando interagiamo con persone “diverse” da noi. I principi linguistici inclusivi forniscono un quadro per affermare la personalità di ogni persona e abbattere le barriere comunicative.

Potresti essere interessato a: “Fire Country” è la nuova serie drammatica in arrivo su Sony Channel

Usando un linguaggio inclusivo, rifiuti la falsa idea che alcune persone, identità o esperienze siano “normali” mentre altre sono inferiori, rotte o incomplete.

Polemica ai Mondiali femminili 2023

Domenica 30 luglio la squadra femminile colombiana ha compiuto un’impresa storica: sconfiggendo la Germania nel torneo di Coppa del Mondo femminile FIFA svoltosi in Australia e Nuova Zelanda. Ma un commento del narratore Javier Fernandez durante la trasmissione della partita ha fatto discutere sui social.

Fernandes è diventato virale dopo aver fatto un commento sul capitano e stella della nazionale tedesca Alexandra Pope. La situazione si è creata intorno al 60′ quando il giocatore del Wolfsburg ha tentato un calcio di punizione che è andato oltre la porta di Catalina Perez.

sta leggendo: Non esiste una valutazione che affermi che la Colombia sia uno dei paesi più rude del mondo

“Non farai niente oggi, bambola. Sei carina e tutto, ma mi dispiace”, ha detto il narratore. Il commento del giornalista ha sollevato domande da parte degli utenti dei social media che lo consideravano misogino a causa degli epiteti che usava.