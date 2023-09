Dice che è stato come uno “stage” con Elon Musk e chiacchierando con la sua versione AI: Chi è Grimes?

La cantante Grimes è la madre di tre degli 11 figli di Elon Musk (Grosby).

il suo nome Claire Boucher, O. Grimes, O.C. Forse ha senso parlare con te stesso pubblicamente dopo aver cambiato nome tre volte. Nei luoghi pubblici, non in bagno o mentre guida o su WhatsApp dove lascia i suoi pensieri. Il futuro cantante e produttore musicale canadese W Madre dei tre figli di Elon Musk Usa il social network che il suo “semi-fidanzato” ha ribattezzato X per continuare le conversazioni con un robot che è una copia di se stessa generata dall’intelligenza artificiale.

“Mi spaventa il grado in cui è arrivato a controllarmi Monologo interno” ha scritto di recente. Altre volte risponde semplicemente: “Hai ragione, è verissimo”. Sono il tipo di tecnologia geek di cui si è innamorato l’uomo più ricco nel 2018, quando ha scoperto che avevano realizzato lo stesso nerd scherzo sulla rete che non c’era. All’epoca si chiamava ancora Twitter, e il nome attuale della piattaforma è anche il nome del suo figlio maggiore, XÆ A-XiiNato a maggio 2020.

La coppia si è separata nel settembre 2021, ma da allora Grimes ha sempre affermato di avere un rapporto “molto fluido”. Infatti, gli altri suoi due figli, Exa Dark Sideræl (che chiamano Y) e tecnomeccanica, Li hanno ottenuti tramite maternità surrogata dopo la rottura: Y (il nome della ragazza in inglese fa la stessa cosa di “Perché?”) è nata a dicembre 2021, e Musk ha annunciato una settimana prima l’arrivo della minorenne, che sarebbe nata nel giugno di quest’anno.

Elon Musk e Grimes partecipano al gala “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” al Metropolitan Museum of Art il 7 maggio 2018 a New York City (foto di Jason Kempin/Getty Images)

Lungo la strada, il miliardario, ossessionato dal calo delle nascite e sembra voler contribuire personalmente alla soluzione del problema, Aveva anche due gemelli, Grampasso e Azzurro. Manca appena un mese a Y. La madre è l’investitore Zilli di chiffonun esperto di intelligenza artificiale e membro del suo staff esecutivo presso Neurolink, la società di chip cerebrali di Musk.

La notizia è emersa nel luglio 2022 da fonti giudiziarie ed è ormai noto anche che, nonostante la liquidità e il futuro, a Grimes la cosa non è piaciuta molto. Quando furono pubblicate le foto di Musk – che era già padre di sette figli (il maggiore morì improvvisamente da neonato) con la sua prima moglie, la scrittrice Justin Wilson – con Zelis e i gemelli, La cantante ha dichiarato in un tweet, poi cancellato, che il palo non le permette di vedere X.

Ha risposto a Walter Isaacson, il giornalista e biografo di Musk che ha caricato la foto: “Di’ a Shivon di sbloccare me ed Elon così posso vedere mio figlio o per favore rispondi al mio avvocato”. “Non mi è mai stato permesso di vedere una foto di quei ragazzi fino ad ora, anche se questa situazione ha separato la mia famiglia.”

È stato Isaacson a rivelare i nomi dei gemelli di Musk con il 37enne amministratore delegato, ma secondo PageSix né lui, né il milionario, né Zillis, né la stessa Grimes hanno commentato la battaglia legale segreta per la custodia di X, Y e Tecno. Succederà tra il cantante e il proprietario di SpaceX.

Grimes ha condiviso una foto con X quando aveva 9 mesi

Al contrario, in un’intervista con Wired appena un mese fa, la cantante aveva affermato di aver reso disponibile la sua voce attraverso l’intelligenza artificiale in modo che chiunque potesse creare canzoni a suo nome purché ne mantenesse il 50% dei diritti: Il suo rapporto con Elon è stato “il miglior tirocinio che avrei mai potuto fare, un corso di perfezionamento sulla leadership”. E un’ingegneria che ti fa capire quanto sia importante avere un leader di questa qualità.

“Elon ha una disciplina d’altri tempi che rispetto molto”, ha detto al giornalista Steven Levy. Ci sono persone che non sono costrette a vivere in una zona così severa, ma per me è una sfida. Ho imparato molto su come guidare la mia squadra e la mia vita. “Sono più forte e più intelligente di prima.”. All’epoca aveva anche detto che Musk aveva imparato da lei a divertirsi di più: “Cerco di alleggerirmi con lui e di costruire una cultura familiare con lui”, ha detto al presente, tornando all’idea che La loro rottura non è mai stata completa-. E mi ruba un sacco di meme!

In una nota con Wired – pubblicata l’8 agosto – Levy lo ha confermato × tre anni, Partecipa agli incontri d’affari con suo padre e “sa molto sulle astronavi”. Il piccolo erede di Musk sta seguendo le orme dell’imprenditore a perdifiato: “Dovevamo smettere di dargli giocattoli, perché se non avessero avuto la forma anatomica giusta si sarebbe arrabbiato moltissimo. E’ un piccolo ingegnere, Senza dubbio. Ma la sua ossessione per i limiti dello spazio mi ha fatto chiedere: “È salutare?” “Ogni ora cominciava a piangere parlando della navicella spaziale e dovevo consolarlo accarezzandogli la schiena.”

Elon Musk e Grimes (Claire Boucher) frequentano lo Space

Anche Grimes ha un’idea completamente futuristica della maternità: crede che lasciare i suoi figli alle cure di un robot controllato dall’intelligenza artificiale non sia peggio che lasciarli per ore con un tablet. Dice che i suoi figli l’hanno resa “patologicamente ottimista” e che si rende conto che non sarà facile allevare gli eredi dell’uomo più ricco del mondo: “Credo che la sua vita sarà molto intensa. Essere figlio di EIon non è come essere figlio di nessuno. “Voglio che la mia casa sia un fantastico laboratorio d’arte spaziale.”

Condivide ancora il sogno di Musk Vivi su Marte e muori nello spazio “A meno che i miei figli non abbiano bisogno che mi prenda cura dei miei nipoti”, ha detto; Il resto è strettamente confidenziale. Forse la verità si saprà solo quando la separazione sarà completa e, come la prima moglie di Musk, lui oserà raccontare i segreti della sua vita costosa con il proprietario della Tesla.