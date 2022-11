Come utilizzare InstaFest con Spotify sul nostro iPhone e alternative simili su Apple Music

Apple Music è il servizio più integrato con i nostri dispositivi Apple, ma non possiamo non notare che c’è la maggior parte delle persone che utilizza Spotify per qualsiasi motivo. Ora che siamo entrati nell’ultimo mese dell’anno, è tempo di fare un resoconto di tutto ciò che ascolteremo durante il 2022.

Ma non sto parlando di Spotify Wrapped, no. Stiamo ancora aspettando che arrivi quella sinossi ufficiale, ma a qualche sviluppatore indipendente è venuta l’idea di creare un sito Instafest. Con esso, possiamo creare un poster fittizio del tour di concerti con gli artisti che abbiamo ascoltato di più quest’anno, e ce ne sono già centinaia che circolano sulle reti. Ti faremo sapere Come crei il tuo “Instafest” da iPhone.

il tuo Instafest su iPhone in soli tre passaggi

Prima di tutto, assicurati di avere Spotify installato sul tuo iPhone, con l’app registrata. Una volta verificato, apri Safari e inserisci un file Sito ufficiale Instafestdove premi il pulsante “Accedi con Spotify”:

Quindi devi accettare che Instafest raccolga dati dalla tua cronologia di riproduzione di Spotify:

Ed è tutto, il web genera istantaneamente la tua etichetta. Se scorri fino alla fine della pagina, puoi scegliere alcune opzioni di personalizzazione, come scegliere un altro layout o limitare la cronologia delle visualizzazioni utilizzata negli ultimi 6 mesi o 4 settimane:

Se fai clic sul pulsante Salva e condividi, otterrai un pulsante di download e collegamenti per condividere l’adesivo sui social network. Se hai un Mac invece di un iPhone, l’esperienza non cambierà: Apri semplicemente il sito Web Instafest dal tuo browser preferito.

Altre alternative per ottenere la tua sinossi musicale

Se non usi Spotify, potresti essere interessato a creare un album Replica 2022 che Apple Music ha già messo a disposizione di tutti i suoi abbonati. Oppure, se vuoi creare un adesivo più specifico di quello offerto da Instafest, puoi farlo sul web Generatore di poster del festival da qualsiasi dispositivo. Lì puoi selezionare ogni artista individualmente e scegliere uno stile in modo più visivo.

L’ultima opzione è Modificare, che contiene una sezione per scegliere lo stile del poster di un concerto o di un festival e inserire tutti i dati desiderati. È davvero un’opzione più seria, ma che può essere utilizzata per un periodo di creatività che potresti avere.