“Quell’energia positiva che trasmettono aiuta molto”

IL ospiti A ‘parola d’ordine’ Ci portano un grande sorriso ogni pomeriggio nei loro instancabili sforzi per aiutare i concorrenti. In questa fase, Musa E ver Ricevono degli ospiti meravigliosi, i primi dei quali vengono solitamente ricordati da chi ha collaborato con lui sui social network.

In questi ultimi programmi, Musa era dalla sua parte Javi Cantero E Cristina Gallego. La cantante e attrice ci ha lasciato momenti reali Ai suoi tempi in “Pasapalabra”, W.J Loro hanno aiutato Questo per quanto riguarda Moises nella sua battaglia per il jackpot dello spettacolo.

Nel networking, Moises eccelleva Lettera di ringraziamento A loro l’importanza è stata data non solo a loro, ma a tutti gli ospiti che vengono a “Pasapalabra” durante i programmi.

“Quell’energia che trasmettono aiuta molto”.svelare Musa Nel suo post, ricordi quando Christina “è entrata” per pubblicare il suo ultimo singolo “Where Are They?” , o la canzone che Javi Cantero ha cantato prima di El Rosco.

Senza dubbio, oltre l’aiuto ottieni secondi e Goditi ogni pomeriggioIL ospiti Da ‘Pasapalabra’ aiuta molto i corridori, in quanto trasmette a energia quella lotta nervi Potevano sentirlo prima di affrontare “El Rosco” e così via rimuovere lo stress per l’esame finale. E lo spettacolo non sarebbe lo stesso senza di loro!