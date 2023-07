Un naturalista e un matematico del Pentagono si sono uniti per creare lo strumento musicale più grande del mondo

Devi tornare indietro di 400 milioni di anni all’origine del più grande strumento musicale del mondo. Poi si sono formati gli appalachi Grotte di Luray, il più visitato negli Stati Uniti. Lì possiamo trovare “Great Stalacpipe Organ”, uno strumento unico con una dimensione di oltre 14.000 metri quadrati.

Come è possibile? Il segreto si trova nella sua composizione. Non è un membro di per sé. Abbiamo un litofono basato su 37 stalattiti selezionate distribuite in tutta la grotta. Ognuno di loro ha un piccolo martello che si attiva premendo un tasto specifico sull’organo centrale, si adesso. A seconda della lunghezza e della forma della stalattite, viene prodotta una nota specifica.

Il detentore del Guinness World Record è stato progettato e creato nel 1954. Sfruttando le stalattiti naturali della grotta, Matematico del Pentagono e ingegnere elettrico, Leland W. sprayLa sua idea era quella di sfruttare la natura in grande stile per produrre un suono che potesse essere ascoltato da quasi ovunque nelle Luray Caverns. Si tratta di circa 260.000 metri quadrati.

musica di stalattiti

L’ispirazione gli è venuta mentre visitava le grotte con suo figlio. La guida del tour spiegava le formazioni rocciose e di tanto in tanto colpiva le stalattiti con un piccolo martello. Questa dimostrazione, già apprezzata durante le visite, convinse così tanto Sprinkle che volle portarla al livello successivo.

Per tre anni, Sprinkle ha studiato le stalattiti con l’aiuto di 13 diapason inglesi per produrre le note esatte. Alcune stalattiti dovevano essere ripristinate per impostare correttamente il loro suono.

“La cosa più eccitante è che è andato dai nostri manager per chiedere di provare questo progetto e glielo hanno lasciato fare”, ha detto. spiega John ShaferDirettore delle Pubbliche Relazioni per Luray Caverns. “Ha trascorso praticamente ogni fine settimana durante quel periodo alla ricerca di stalattiti che potessero adattarsi perfettamente.”

Il risultato è un Un sistema di cablaggi collegati da oltre 8 km di cavi con il dispositivo centrale. Quando si preme un tasto, si attiva un martello, si colpisce una stalattite e si produce la nota desiderata. C’è un leggero ritardo tra il battito centrale e la voce. E infatti il ​​suono non è uniforme, quindi alcune note si sentono più tardi di altre.





Lo strumento può riprodurre tutti i tipi di suoni. Tanto che nel corso dei decenni sono stati composti dai classici alle canzoni popolari e venduti in vinile al negozio di articoli da regalo di Luray Caverns. Fino a Si tenevano concertiE come organista Otto Pepworthche ha suonato la Sonata per pianoforte n. 14 (Chiaro di luna) di Beethoven.

“È uno strumento assolutamente unico a sé stante, e grazie a ciò, puoi sentire qualcosa di completamente naturale e totalmente speciale. Semplicemente non può essere duplicato,” Pepworth lo conosce.

attualmente Più di 400.000 turisti Visita queste grotte ogni anno. E il “Great Stalacpipe Organ” è una delle attrazioni più speciali. Un esempio unico di come la natura e gli account audiofili possano fondersi.

