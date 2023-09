Samahara Lobaton conferma che l’orchestra in cui canta Brian Torres appartiene a Jefferson Farfan, non a suo cugino | (Foto di: Magaly TV La Firme)

Troia è in fiamme. Nell’ultimo numero di “La casa di Majali Il 19 settembre è stato più rivelatore che mai. In questa occasione si sono concentrati sulle dichiarazioni Samhara LobatonLa figlia di Melissa Klug parla della sua relazione con Brian Torres Chi è il proprietario dell’orchestra “La de los Caliente”?

Tutto è successo quando l’ex reality girl si è fidata della modella Claudia Serpa e del comico Alfredo Benavides. I tre si erano riuniti sul balcone di casa per parlare delle prime foto in cui apparivano Smara Sono rimasto sorpreso dal cantante di salsa.

A quanto pare, l’ex membro dei “Combate” ha ricevuto una telefonata dal canale di produzione Willax che la informava che le foto con il salsero sarebbero state rese pubbliche. I colleghi gli chiesero chi fosse e se sua madre approvasse la relazione che stava iniziando in quel periodo.

Samara Lobaton conferma che la Brian Torres Orchestra era composta da Jefferson Farfan. (Foto di: Magaly TV La Firme)

Come è noto, la modella in quel periodo aveva interrotto la sua relazione con il padre di sua figlia Yoona ed era tornata dagli Stati Uniti. Quindi era single quando è stata sorpresa dal programma “Amor y Fuego” di Rodrigo Gonzalez e Gigi Mitre.

Ridendo, la modella ha rivelato la sua identità ai colleghi del reality e ha spiegato di essere una delle amiche dell’ex calciatore dei Blanquiazolo. Jefferson Farfan E ha cantato per l’orchestra di Jeff. Ricordiamo che l’atleta era uno di quelli che sponsorizzavano l’orchestra.

È lì, quello Medina Majali Non ha esitato a mostrarsi sorpresa e a commentare la cosa. “L’episodio di domani è più emozionante, ma c’è una cosa: hai visto Samara Lobaton parlare di Brian, e dice molte altre cose, e dice una cosa lì, in quella parte in cui dice ‘l’orchestra di Jeff’. Ho notato i dettagli e Samara stessa lo dice: “Non è che qualcuno dica una cosa del genere, e lei deve sapere perché lo dice”.

“Perché il suo attuale fidanzato, Brian, è il cantante dell’orchestra, e lì ha menzionato: ‘È la Jefferson Orchestra’. Quindi è chiaro che chiunque canti nella Jefferson Orchestra. Quindi, non lasciare che Brian provi a dire che l’orchestra è sua o qualcosa del genere.” Così. “La sua ragazza lo ha reso chiaro pubblicamente attraverso questo”, ha concluso.

TV Majali La Firme. (Foto: acquisizione ATV)

Ricordiamo che nel luglio 2023, Jefferson Farfan Ha curato la Brian Torres Supposed Orchestra. In quel periodo, la Salsero cominciò a farsi conoscere nell’intrattenimento locale come l’amica intima del calciatore, oltre ad essere protagonista del recente scandalo con Samahara Lobaton, che ha recentemente annunciato la sua separazione da Yuna, il padre di sua figlia.

Il debutto del gruppo di salsa ha avuto luogo martedì scorso, 25 luglio al Faena Bar di Miraflores, seguito da una presentazione venerdì 28 luglio alla Barranco Arena e un’altra il giorno successivo alla Peña del Carajo di Barranco.

“Abbiamo una nuova proposta che integra salsa, copaton e sintetizzatori. Sono molto entusiasta di rivoluzionare il mercato della musica country. Ci sono opzioni per tutti, ma abbiamo il nostro stile. Siamo usciti con tutto il desiderio”, ha detto Brian Torres, che guida il torneo insieme a Manuel MK e Chevy, uno dei concorrenti: “Nel fare bene le cose”. ‘È guerra.’