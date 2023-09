Elizabeth Hurley attira nuovamente l’attenzione su Instagram con un monokini

AAttrice britannica, 58 anni, Elisabetta HurleyRecentemente ho avuto qualcosa di cui parlare di nuovo grazie ad alcune foto di bikini che ha pubblicato social networks Da evidenziare la sua bellezza e la sua eccezionale condizione fisica, nonostante l’avvicinarsi della vecchiaia.

La bellezza di Elizabeth Hurley è così sorprendente che la sua età non ha importanzaTu: @VICTORARISTA106

Protagonista in film come: “Al diavolo con il diavolo” E “potenze austriache“1 e 2” ha condiviso un video promozionale per la collezione di costumi da bagno estivi Elizabeth Hurley BeachCon cui ha lanciato un’offerta allettante per dire addio all’estate con il suo look.

La tanto attesa fontana della giovinezza sarà a portata di mano?

L’abito che indossava era un monokini bianco con scollo a V, schiena scoperta e ritagli nella zona bikini alta, oltre a modifiche in vita e sul collo.

Il pezzo successivo che ha sfoggiato per la gioia dei suoi follower è stato un bikini a due pezzi verde acqua con cintura al collo e chiusura sulla schiena, oltre a un bikini semplice con una catena di lacci su ciascun lato, con luci trucco. Volto che indossa grandi occhiali da sole.

In un’intervista con Women’s Health, Elizabeth ha ammesso che tiene molto alla sua salute a causa della storia attuale di familiari stretti che purtroppo sono morti di cancro.

Il regime che segue nelle sue abitudini sane ha preservato notevolmente la sua figura, facendola sembrare bella come se avesse 30 anni nel pieno della sua carriera e della sua vita.