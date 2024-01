DOGMA ha ricevuto il RIBA Charles Jencks Award 2023

Pioggia primaverile, corridoio, parete e scala della Qianhai Harbour School, Shenzhen, 2022. In collaborazione con Tu'an Architectural Design (Guangzhou). Immagine gentilmente concessa da ACF Studio

Il Royal Institute of British Architects (RIBA), in collaborazione con la Jencks Foundation presso The Cosmic House, ha annunciato che Dogma è il vincitore del Charles Jencks Prize 2023, precedentemente assegnato a Zaha Hadid, Niall McLaughlin, Herzog & de Meuron e OMA , il premio celebra Altri pensieri e produzioni che possono far avanzare l'architettura oltre il design. Il vincitore di quest'anno, Dogma, è uno studio di architettura con sede a Bruxelles focalizzato sull'interazione tra architettura e ambienti urbani.

Dalla sua fondazione nel 2002 da parte di Pier Vittorio Aureli e Martino Tatara, Dogma ha avuto un impatto significativo sul mondo dell'architettura. Ha realizzato progetti di design urbano su larga scala ed esplorato la complessa interazione tra teoria e pratica. I membri Dogma mirano a essere attivamente coinvolti nella ricerca, nella scrittura e nell'insegnamento, oltre ai propri progetti di design. Tatara è associata alla Facoltà di Architettura dell'Università di Leuven, mentre Aurélie insegna all'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Villa Comunale, prototipo di residenza collaborativa per artisti, 2015. In collaborazione con Gruppo di Lavoro Realismo. Immagine gentilmente concessa da Creed

Il loro approccio specifico, chiamato “ricerca attraverso il design”, si concentra sull’esplorazione dei potenziali cambiamenti che possono essere apportati agli spazi domestici. Questa ricerca è stata presentata in mostre internazionali come il London Design Museum (2018), la Biennale di Architettura di Tallinn (2014), HKW Berlin (2015), la Biennale di Venezia (2016) e la Biennale di Architettura di Chicago (2017).

Nel ricevere il premio, i fondatori di Dogma hanno sottolineato il loro costante impegno nel migliorare le condizioni di vita e di lavoro nelle case e nelle città, riunendo proposte di design con aspetti trascurati della storia dell'architettura. Oltre al premio in denaro, i vincitori terranno una conferenza presso la sede del RIBA a Londra il 16 maggio 2024.

The Longhouse, ricerca e installazione, 2023. Parte della mostra Home Sweet Home, Triennale di Milano, 2023. Immagine © Gilly Mirren

Focalizzandosi sugli spazi domestici e sulla loro capacità di trasformazione, Dogma lavora in un percorso di ricerca attraverso il design che reinventa la metodologia dell'architetto. La “One Room House” dello studio ha esplorato i materiali minimi necessari per creare una struttura abitabile. La casa è dotata di un pergolato quadrato in legno largo 4 metri, senza divisioni, che collega l'intero spazio.

Pier Vittorio Aureli (a sinistra) e Martino Tatara (a destra). Immagine © Mark Burt

Gli Architecture Awards sono cruciali per l’espansione e la crescita di tutti gli aspetti del settore. A dicembre, l'American Institute of Architects ha annunciato David Lake e Ted Flatow come destinatari della medaglia d'oro 2024. Inoltre, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha recentemente ricevuto l'ULI Award for Visionaries in Urban Development 2023, un prestigioso riconoscimento nel campo dell'uso del territorio globale. Il premio celebra la visione del sindaco Hildago per una Parigi più inclusiva e sostenibile, in grado di influenzare la politica globale. Infine, l'architetto di fama mondiale e vincitore del Premio Pritzker, Dipido Francis Kéré, è stato selezionato per l'Imperial Prize for Architecture 2023. Il premio annuale, presentato dalla Japan Art Association, onora e premia 6 artisti provenienti da diversi campi creativi tra cui: architettura e musica. Pittura, scultura, teatro o cinema.