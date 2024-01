La Torra Vilar ha insabbiato la sua storia d'amore con un famoso cantante: chi è?

Questo venerdì Lucila Villarconosciuto come TorahHa sorpreso tutti i suoi follower mascherando la sua nuova storia d'amore. Dopo aver rotto con Nacho CastanaresChi lo ha incontrato nell'ultima edizione di Grande Fratellol'attuale Stella filante Vivi il 2024 pieno d'amore e lo vedi sul tuo profilo Instagram.

Il suo nuovo fidanzato non è altro che il noto cantante RKT BM.il creatore della canzone di successo “MA (Best Friends)” (la canzone che dice “Ti stai comportando male / Sarai punito”) e il cui vero nome è Brian Joel Martinoni.

La storia d'amore è venuta alla luce dopo che il cantante ha pubblicato un video sulle sue storie su Instagram in cui si vede La Tora cucinare e lui l'abbraccia da dietro. “Lascia che ti sveglino così“L'artista ha scritto delle foto. Per aggiungere un altro tocco romantico, alla fine del breve video, si può vedere come si baciano e sorridono, molto innamorati. Senza fornire ulteriori dettagli, ha risposto sulla sua pagina personale e ha aggiunto un'emoji a forma di cuore.

BM, creatore della canzone virale “MA” e attuale fidanzato de La Tora Villar (Foto: Franco Favasoli)

BM è nato il 27 agosto 1999 a Chivilcoy, provincia di Buenos Aires. Dopo aver svolto vari lavori come fattorino, muratore, parrucchiere, gelataio e fattorino dell'acqua, ha iniziato a dedicarsi alla musica durante la pandemia. È così che ha pubblicato il suo primo singolo “Ojo por Ojo” il 1 novembre 2020. E altre canzoni e ha dovuto passare quasi due anni prima di riuscire a trovare la canzone che lo avrebbe messo in bocca e nelle orecchie. molto.

Il successo di “MA” fu così grande che mesi dopo pubblicò un remix che lo includeva Via della vite, Dentro di te E spagnolo Se non fosse stato per NellieHa ottenuto un maggiore successo in termini di visualizzazioni sulle piattaforme di streaming.

Oltre ad altre collaborazioni (con Dai, Minuscolo, grande, Alan Gomeztra gli altri), BM fa parte anche di un altro full-lenght di successo come “La Morocha”, il quartetto virale di Fortuna Ra.

Nacho Castanares e La Torra hanno formato una coppia dopo essersi incontrati al Grande Fratello, ma hanno interrotto la relazione nell'ottobre 2023.

Nell'ottobre dello scorso anno, La Torra e Nacho Castanares hanno insabbiato la loro separazione. Questo dopo che il membro della commissione Guido Zavora lo aveva previsto Intrusi (America). “Ho saputo della rottura”, ha detto seduto al tavolo mentre guidava la sua macchina, “Due celebrità che partecipano ad un reality show si stanno lasciando…quelli che si stanno lasciando sono Nacho e La Torra.” Firenze V. Poi ha aggiunto alcuni dettagli su questo argomento: “Si sono lasciati a causa della trasmissione. C'è molto caos nella trasmissione. Giulietta Poggio se n'è andata e lo staff non andava per niente d'accordo e La Torra era molto teso con Giulietta Poggio“.

“E ti dirò una cosa, sembra che la trasmissione stia per finire. Da quando Julie Poggio, la grande star, se n'è andata, e Daniela con i gemelli, sembra che sia finita. “In questa relazione, sembra che Nacho se n'è andato da La Torra perché non ce la faceva più, la situazione è diventata molto intensa e la Separazione è stata confermata”, ha concluso Zavora con la notizia e ha indicato la trasmissione. Fuori dai guai Eseguita dagli ex “Piccoli Fratelli” sul canale Twitch di Telefe. Così, è stato lo stesso Nacho a confermare le informazioni pubblicate su INTERSOS attraverso un comunicato pubblicato sulla propria pagina Storie di Instagram.

“Dopo molte domande, speculazioni e affermazioni, vogliamo dirvi che Lou e io abbiamo deciso di non stare più insieme, non è successo nulla e il nostro amore reciproco è ancora intatto.“, ha iniziato l'espressione con una lettera di lettere nere su sfondo bianco. “Da parte nostra, oggi non abbiamo più una relazione, ma continuiamo ad accompagnarci, ad aiutarci e a lavorare insieme,” ha continuato Castañares , riferendosi al programma che ancora li unisce. D'altro canto, ha anche sottolineato il prossimo futuro dello streaming. fuori Gouda Continuerà, oltre ai progetti che abbiamo insieme. “Grazie per il rispetto e l'amore che ci dai sempre, e ancora di più in questo momento”, ha detto Nacho alla fine del suo messaggio, a cui ha aggiunto un cuore arancione. Nel frattempo La Torra pubblicava esattamente la stessa affermazione ma con una sottile e necessaria differenza: dove Castañares scriveva “Lu” (per Lucilla), Villar scriveva “Na” per riferirsi a Nacho.