Dolly Parton ha rivelato perché non voleva che Elvis Presley reinterpretasse uno dei suoi più grandi successi

È ben noto che Elvis Presley Ha iniziato la sua carriera nel paese. Durante più di 20 anni della sua attività, ha eseguito molti classici del genere, ma c’era una canzone che non avrebbe mai potuto essere suonata con la sua voce: ti amerò per sempre Dalla paternità Dolly Parton.

Il brano arrivò nelle stazioni radio degli Stati Uniti l’11 marzo 1974, pochi giorni prima che il re del Rock and Roll pubblicasse il suo ventesimo album in studio: tempi felici. Elvis fu immediatamente colpito dal pezzo e chiese a Parton di lasciarlo registrare, ma la leggenda del country non glielo permise mai.

Ora, in una nuova intervista per BBC Radio 2, Parton ha condiviso le ragioni dietro la controversa decisione.

Secondo il cantante 77enne, in diverse occasioni il problema non era in realtà con Elvis Ha ammesso che avevano una relazione molto stretta.. Il suo controverso direttore, il Col Tom Parker, La persona dietro questo conflitto. Barton lo ha detto a BBC Radio 2 Parker voleva che Dolly si impossessasse della metà dei suoi diritti ti amerò per sempre Così Elvis poteva cantarlaCosa che Dolly ha rifiutato nel tentativo di proteggere il suo lavoro.

“(Elvis) amava la canzone e voleva farla. Era pronta. In realtà mi chiamarono per andare in studio e ascoltare parte della canzone. E una sera prima, il colonnello Tom Parker mi parlò al telefono e disse “Sai molto bene che non registriamo con Elvis a meno che non abbiamo con lui i diritti d’autore. O almeno la metà dei diritti d’autore.”“.

Di fronte a questa situazione, Barton rispose al colonnello che sapeva di avergli garantito il successo ti amerò per semprequindi non ha potuto condividere questo successo nemmeno con Elvis Presley.

“Avevo una canzone numero uno e ho detto “Questo è il diritto d’autore più importante in tutta la mia casa editrice e non posso farlo. Ha detto: ‘Bene, allora non possiamo farlo'”, ha ricordato Dolly in un’intervista.

La cantante ammette di non riuscire a sentire Elvis cantare questo pezzo “Gli ha spezzato il cuore”Perché da quando aveva scoperto che il cantante più famoso degli anni Cinquanta era un fan della canzone, aveva sognato di sentirlo eseguirla.

Questa ossessione si rifletterà Stella del rockil 40esimo album di Dolly Parton, che presenterà apparizioni come Sting, Elton John, Paul McCartney, Miley Cyrus e Ronnie McDowellche insieme a Barton hanno ripreso il pezzo Ho sognato Elvis Che racconta questo desiderio di ascoltare uno dei più grandi successi di Dolly con la voce di Presley.

Nel 1995, poco più di 20 anni dopo ti amerò per sempre È stato rilasciato ed è arrivata una nuova versione del pezzo Whitney Houston Come parte del nastro Guardia del corpo. Sebbene la canzone originale abbia ricevuto una grande accoglienza negli anni ’70,… La performance di Houston è diventata un inno per generazioni, Dai a Barton 10 milioni di dollari di royalties.

In un’intervista con Radio Andy, Parton ha ammesso che quando ha ascoltato per la prima volta la versione di Houston, ha quasi fatto schiantarsi con la macchina perché era così commossa.

“Ho acceso la radio come al solito e ho appena sentito questo suono… Onestamente, sono quasi crollato. Ho dovuto fermarmi. Era una sensazione travolgente che la mia piccola canzone potesse essere eseguita in modo così bello e grandioso.…che mi ha quasi fatto venire un infarto in quel momento. Quindi non lo dimenticherò mai”.