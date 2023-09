Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar+ e Filmin’: l’Inno al cinema di Steven Spielberg e la serie “John Wick” in anteprima questa settimana – Notizie sul cinema

Dal 18 al 24 settembre verranno presentate anche altre anteprime come “Attack on Titan: The Roar of Awakening” o “Tár”.

L’autunno è arrivato e con esso le nuove uscite di serie e film in arrivo sulle piattaforme di streaming. fluire Per prepararsi a quei giorni di coperta e divano mentre piove.

Per i cinefili, l’ode di Steven Spielberg al cinema candidato all’Oscar arriva insieme al riavvio di uno dei film horror più popolari degli ultimi anni. E per i fan più seri arriva lo “spettacolo” tanto atteso John Wick.

Vi lasciamo qui sotto con tutte le anteprime Film e serie in arrivo su Prime Video, HBO Max, Movistar+ e Film nella settimana dal 18 al 24 settembre:

Video principale

Continentale

Serie precedente John Wick In arrivo su PrimeVideo. La serie è ambientata negli anni ’70 e offre uno sguardo esclusivo al famoso killer hotel di New York. La storia segue un giovane, Winston Scott, che viene trascinato nell’inferno della capitale per affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle.

il primo spettacolo: 22 settembre

-film-

il primo spettacolo: 22 settembre

il primo spettacolo: 22 settembre

il primo spettacolo: 24 settembre

Disney+

Nessuno ti salverà

La storia ruota attorno a Brynn Adams, una ragazza molto talentuosa e creativa che è separata dalla sua comunità. Sola ma piena di speranza, Brienne trova conforto nella casa in cui è cresciuta finché strani rumori non la svegliano.

il primo spettacolo: 22 settembre

-serie-

il primo spettacolo: 20 settembre

HBO Max

il padre

Anthony è un ottantenne piuttosto dispettoso che ha deciso ostinatamente di vivere da solo. Rifiuta ogni badante che sua figlia Anne cerca di assumere per aiutarla a casa. È disperata perché non può più fargli visita tutti i giorni e sente che la mente di suo padre sta cominciando a vacillare.

il primo spettacolo: 22 settembre

-film-

il primo spettacolo: 22 settembre

il primo spettacolo: 22 settembre

-serie-

Chi ha ucciso Biggie e Tupac?

il primo spettacolo: 20 settembre

Movistar+

Fabelman

L’ode al cinema di Steven Spielberg è ambientato nell’America del XX secolo, approfondendo le esperienze della sua generazione e ricreando quei decenni in cui la vita minorile non era il secolo attuale.

il primo spettacolo: 22 settembre

-film-

il primo spettacolo: 21 settembre

Due film

Terenci: Immaginazione infinita

La serie di documentari è un viaggio attraverso la vita personale e professionale di Terenci attraverso i suoi amici, la sua famiglia e i suoi ex partner.

il primo spettacolo: 22 settembre