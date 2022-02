Il truffatore di Tinder si difende: ‘Voglio che il mio nome venga cancellato’

Ne abbiamo parlato la scorsa settimana Kate Conlin, l’attuale fidanzata di Simon Leviev o Shimon Hayot, la protagonista Truffatore di Tinder. La loro relazione è apparsa come anteprima della loro prima intervista L’israeliano dopo la premiere del film Truffatore di Tinder su netflix. Abbiamo visto quanto in queste settimane Instagram e Tinder hanno affermato di averlo bloccatostoria anche nota La donna argentina che ha sentito uno strano odore al suo appuntamento o conosciuto Altre delle vittime più importanti del documentario.

Tuttavia, Hayut (alias Leviev) continua a difendere la sua innocenza e sostiene che il documentario di Netflix è pura finzione, e lo fa con il suo partner, che ovviamente afferma di non aver mai usato nessuna delle tattiche usate dalle sue vittime con lei. Descrizione del documentario. È quello che ha fatto nei primi minuti della sua video intervista con Inside Edition, che apparirà per intero la prossima settimana.

“Non sono quel mostro che tutti hanno creato. (Queste donne) non sono state tradite né minacciate”, dice Hayut, che nonostante non abbia spiegato bene il suo cambio di nome, dice: “Non sono un truffatore di Tinder” e “Non ho mai presentato me stesso.” come figlio di Lev Leviev).” L’israeliano afferma che “era solo un ragazzo single che voleva incontrare alcune ragazze su Tinder”.

Interviene anche il suo compagno, che oltre a garantire che non gli vengano mai prestati soldi, dice: “Oh mio Dio, come si potrebbe costruire una storia così falsa”. Il messaggio di Leviev era chiaro prima che affermasse: “Sono il più grande gentiluomo del mondo”:

Voglio riabilitare il mio nome. Voglio dire al mondo: “Questo non è vero”. Non sono una frode e non sono una frode. Le persone non mi conoscono, quindi non possono giudicarmi.

Inoltre, l’imprenditore israeliano dà una breve spiegazione della vita lussuosa che presenta sulle reti, un gancio per imbrogliare secondo le vittime, e ora guardarle secondo i netizen. Simon o Simeon hanno un’altra interpretazione dei suoi viaggi e voli nel suo jet privato:

Sono un legittimo uomo d’affari. Ho comprato bitcoin nel 2011 quando non era niente. Non voglio nemmeno dirti quanto valgono adesso.

Bene, se vuoi davvero riabilitare il tuo nome, dobbiamo ammettere che fare soldi con bitcoin non è la cosa più pulita del mondo. Anche se la verità era che nemmeno la cosa del diamante era lontana dall’essere sospetta. In ogni caso, Leviev ha effettivamente firmato con agenzie di talenti e sembra che i media lo serviranno per qualcosa di più che semplicemente riabilitare il suo nome. Di certo non sarebbe l’ultimo che abbiamo sentito da Leviev.

