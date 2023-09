Tasso di cambio PAX con data di scadenza?: Cosa potrebbe succedere al dollaro nel mese delle elezioni

Anche se il divario è ancora superiore al 100%, è stato almeno ridotto dal balzo al 130% avvenuto quando il dollaro non ufficiale si è avvicinato agli 800 dollari per unità (Reuters)

Alla vigilia della primavera, ministro dell’Economia e candidato alla presidenza, Sergio MassaHa raggiunto uno degli obiettivi più desiderati: mantenere sotto controllo il tasso libero del dollaro e ridurre il divario di cambio. Sebbene rimanga al di sopra del 100%, è almeno in calo rispetto al balzo al 130% avvenuto quando il dollaro non ufficiale era intorno agli 800 dollari per unità, lo stesso importo implicito in contanti con regolamento.

Tuttavia, negli ultimi round, i prezzi hanno visto una tendenza al ribasso che si è consolidata alla chiusura di venerdì, quando CCL era a 742 dollari e Blue a 710 dollari. All’origine di questo nuovo – e forse temporaneo – regime di cambio, secondo diversi analisti, c’è il maggior potere di intervento sui mercati dato dalla recente implementazione del dollaro di soia 4, che prevede anche la “virtù” di aumentare l’offerta di il settore monetario con liquidità, migliorando le finanze pubbliche, con il pagamento anticipato delle detrazioni dalle esportazioni complesse di semi oleosi.

Questo perché consente agli esportatori di liquidare il 25% delle loro vendite in quel mercato e non solo al tasso di cambio ufficiale.

Con una performance in linea con le aspettative ufficiali di un reddito in valuta estera di circa 2.000 milioni di dollari, il mercato finanziario riceverà circa 500 milioni di dollari, mentre la banca centrale sarà in grado di ottenere gran parte del resto.

fino a venerdì, Gli acquisti netti giornalieri medi hanno superato i 100 milioni di dollariIl denaro che l’autorità monetaria finisce per destinare più all’intervento sul mercato dei cambi che all’accumulo di riserve.

In questo senso, Aurum Valouris ha sottolineato che “l’intervento sul mercato finanziario del dollaro (dall’inizio di agosto) sarebbe costato alla BCRA la perdita di tutti i dollari che era riuscita ad accumulare attraverso il Mercato unico e libero scambio (MULC).

Tuttavia, la preoccupazione del mercato ora è quella di determinare se il calo del dollaro fiscale è un riassetto cosmopolita o se tornerà quando sarà passata la misura in cui si osserva un’offerta aggiuntiva di valuta estera in quel mese. – Pressioni. Ciò potrebbe accadere nei primi giorni del prossimo ottobre, dopo che l’ultima versione del rilascio scade il 30 di questo mese. Programma di incentivi per gli esportatori. O forse prima.

“Con l’inflazione e i tassi di interesse reali negativi che esercitano pressioni, nelle prossime settimane si potrebbe osservare un nuovo aumento dei dollari fiscali e del divario”, hanno affermato il Gruppo IEB.

Da un punto di vista simile, gli economisti di Delphos Investments hanno messo in guardia i propri clienti dalla tentazione di un ritorno all’economia globale Commercio degli orsi – Scommettere sul tasso di interesse piuttosto che sugli asset in dollari, perché sebbene il nuovo dollaro di soia “potrebbe portare ulteriore offerta al mercato, è importante evidenziarlo nella situazione attuale”. Le scommesse carry trade sono considerate rischiose a causa delle forti fluttuazioni delle previsioni In tempi elettorali e possibilità di una nuova accelerazione nominale verso fine ottobre o novembre.

Attualmente, il minore divario di cambio e la pressione sui tassi del dollaro nelle fasce libere (MEP e CCL) lo consentono alla banca centrale Alleggerire le rigide restrizioni sui pagamenti all’importazioneOltre ad aumentare sostanzialmente la capacità di intervento. Naturalmente tutto ciò che è stato stabilito oggi andrà perduto domani, avvertono gli analisti delle società di consulenza private.

“Prima dell’annuncio, ci aspettavamo che avvenissero delle liquidazioni Monete agricole A settembre era valutato intorno ai 1.000 milioni di dollari, ma dopo il “Soja Dollar IV” raggiungerà i 2.000 milioni di dollari. Nei prossimi mesi i risarcimenti saranno minimi fino all’inizio della nuova campagna del grano”, stimano gli economisti della società di consulenza Equilibra.

Questo punto è centrale, poiché il calendario contraddice le pretese elettorali del governo, motivo per cui la principale preoccupazione del ministro Sergio Massa è mantenere il divario ai livelli attuali.

Attualmente, un salto nel parallelo dollaro porta più facilmente all’inflazione e ad un aumento delle aspettative di svalutazione della moneta (ecolatina).

“Ricordiamoci che contenere il divario valutario è una parte fondamentale del piano MASA”, hanno osservato da Ecolatina, dove gli economisti hanno avvertito che un salto del dollaro parallelo in questo momento porta più facilmente all’inflazione e aumenta le aspettative di svalutazione della moneta, portando ad ulteriore… Riduzione eccessiva dell’offerta netta di valuta estera.