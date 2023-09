Walmart Cambia la struttura salariale oraria iniziale per alcuni lavoratori I negozi come misura di riduzione dei costi in un contesto di rallentamento del mercato del lavoro e dopo il ritorno alle abitudini di acquisto pre-pandemia.

Durante la pandemia di coronavirus, molte aziende hanno registrato un aumento delle vendite di generi alimentari e di e-commerce. Tuttavia, Molti acquirenti sono tornati alle abitudini di acquisto pre-pandemia, come visitare più negozi e fare meno acquisti online.Con conseguente calo delle vendite e-commerce.

Walmart sta tagliando il salario iniziale per alcuni nuovi dipendenti: chi sarà interessato e quanto riceverà?

Secondo un rapporto di giornale di Wall StreetWalmart ha ridotto lo stipendio iniziale dei dipendenti Nuovi dipendenti del negozio che raccolgono e confezionano gli ordini online, così come quelli che riforniscono gli scaffali. Questi lavoratori aiutano a preparare gli ordini per il ritiro in negozio o la consegna a casa dei clienti, nonché a rifornire gli articoli sugli scaffali dei negozi.

Secondo i media, i cambiamenti sono entrati in vigore a metà luglio. I nuovi dipendenti Walmart si uniscono ai team digitali o di magazzino Ora guadagnano circa un dollaro in meno l’ora rispetto a quanto avrebbero guadagnato se fossero stati assunti diversi mesi fa.

Potresti essere interessato a: Quanti soldi guadagna un tassista negli Stati Uniti? Questa è la tariffa oraria

La portavoce di Walmart Anne Hatfield ha detto: Nessun dipendente attuale in quelle posizioni ha subito tagli salariali. Nell’ambito della modifica di luglio, Walmart ha anche adeguato le fasce salariali per i dipendenti più esperti, con conseguenti aumenti salariali per circa 50.000 dipendenti del negozio, ha affermato Hatfield, secondo la CNBC.

Hatfield ha anche sottolineato la nuova struttura salariale Il salario orario minimo di Walmart di 14 dollari non cambierà Ciò non porterà ad una riduzione degli stipendi dei dipendenti attuali.

Walmart ha detto in una nota Ha apportato la modifica in modo che il suo stipendio iniziale fosse coerentese un dipendente del negozio gestisce il registratore di cassa, rifornisce gli scaffali o aiuta con gli ordini online (tramite CNBC).

“Uno stipendio iniziale stabile porta a un impiego stabile e a un migliore servizio clienticreando al contempo nuove opportunità per i dipendenti di apprendere nuove competenze dall’esperienza in negozio e gettando le basi per la loro carriera, indipendentemente da dove inizino.La dichiarazione dice.