Un aspirante barista che prepara caffè e cocktail a base di azoto

Uscire in un bar o in un bar per conversare con gli amici e bere qualcosa è un piacere molto apprezzato in Spagna. Ma il conforto del potere Goditi gli stessi deliziosi piatti a casa, in qualsiasi momento A causa del prezzo più basso, inizia ad essere valutato in modo più forte. Da questa tendenza sono emerse macchine da caffè come le capsule Nespresso o i loro concorrenti, macchine progettate in grado di preparare caffè complessi in pochi minuti. Stanno diventando sempre più noti gli shaker automatici per cocktail progettati per essere un prodotto di lusso.

I consumatori possono scegliere tra l’acquisto di un modello economico come le macchine da caffè offerte da Lidl o Carrefour, oppure optare per modelli più sofisticati per svolgere il ruolo di barista. Come complemento a questi prodotti, nascono invenzioni come quelle discusse in questo articolo. Una macchina per preparare bevande azotate in pochi secondiPuò essere caffè, cocktail, succhi o tè.

Il caffè all’azoto è un caffè schiumoso e frizzante, un’evoluzione del caffè cold brew che si può trovare nelle maggiori catene di caffè con il nome Cold Brew. Questa tecnica per preparare il caffè non è estranea ad altre ricette come cocktail o frullati, che sono le preparazioni che anche questa macchina osa provare.

Bevande all’azoto

I creatori di NitroPress paragonano la loro invenzione al mercato multimiliardario delle bevande analcoliche come la CocaCola. “L’utilizzo di Nitro offre l’opportunità di creare una piattaforma di bevande molto più sostenibile, con un’impronta di carbonio inferiore e una maggiore comodità per i consumatori”, affermano sul sito Kickstarter.

Il suo utilizzo è presentato in modo semplice. Il primo passo è inserire nella tazza la bevanda, il caffè o altra miscela. Il bicchiere o il dispenser viene quindi collegato alla stazione e viene premuto il pulsante “carica”, a quel punto la bevanda viene miscelata con l’azoto.

Ci vogliono solo 5 o 8 secondi per aspettare. Quindi puoi versare la bevanda e godertela. Tra le opzioni offerte dal marchio ci sono un espresso martini o un cocktail di frutta per chi desidera un sapore più morbido e dolce.

Disponibilità

Il progetto ha iniziato il suo viaggio in piattaforma di crowdfunding Kickstarter, Sono stati raccolti più di 500.000 euro. La campagna di finanziamento sta per concludersi il prossimo settembre, quando verranno realizzati i primi ordini per tutti gli sponsor.

Nitropressa

Kickstarter Omicrono

Per la prenotazione anticipata e il supporto al progetto, NitroPress offre uno sconto del 25% alla partenza Il prezzo di questa invenzione è di 346 euroS. Le consegne verranno effettuate a partire da Febbraio 2024 in tutto il mondo, ed è possibile scegliere la tipologia di connettore della spina a seconda del Paese di destinazione.

