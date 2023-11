ARK di Cathi Wood ha acquistato 1,1 milioni di azioni di Robinhood in un giorno

ARK Invest, la società di investimento fondata dal grande sostenitore del Bitcoin (Bitcoin) Cathie Woodsta accumulando attivamente azioni dell’app di criptovaluta Robinhood.

L’8 novembre, ARK ha effettuato un massiccio acquisto di azioni Robinhood, acquisendo un totale di 1,1 milioni di azioni per circa 9,5 milioni di dollari in un solo giorno, secondo un avviso commerciale visto da Cointelegraph.

L’acquisto riguarda tre fondi negoziati in borsa (ETF) per l’innovazione gestiti da ARK, tra cui ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) e ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

ARKK ha destinato il maggior numero di azioni all’acquisto, acquisendo 888.500 azioni Robinhood, ovvero il 78% del totale degli acquisti giornalieri. Ad ARKW e ARKF sono state assegnate rispettivamente 152.849 azioni e 99.697 azioni.

Il massiccio acquisto è avvenuto sulla scia del continuo acquisto di azioni Robinhood da parte di ARK, sebbene i recenti acquisti abbiano incluso acquisti molto più piccoli. Il 23 ottobre, ARK ha acquistato 197.285 azioni Robinhood per i suoi fondi ARKW, dopo aver acquistato 259.628 azioni Robinhood il giorno prima.

L’ultimo acquisto è avvenuto quando Robinhood, l’8 novembre, ha rivelato i suoi piani di espansione in Europa nelle prossime settimane, esplorando in particolare la possibilità di avviare operazioni di intermediazione nel Regno Unito. Questo annuncio ha coinciso con il calo delle azioni di Robinhood di oltre il 14% dopo che il brokeraggio online ha riportato risultati peggiori del previsto a causa del calo dell’attività di trading e degli utenti. secondo Secondo i dati di TradingView, Robinhood ha chiuso a 8,37 dollari l’8 novembre.

Grafico dei prezzi a cinque giorni di Robinhood (HOOD). Fonte: Vista commerciale

Mentre Robinhood acquistava attivamente, ARK ha continuato a vendere azioni di Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), con ARKW che ha scaricato altri 48.477 GBTC per 1,4 milioni di dollari l’8 novembre. Il 6 novembre, ARKW ha venduto un altro grande blocco GBTC di 139.506 azioni, per un valore di circa 4 milioni di dollari.

ARK ha iniziato a vendere azioni GBTC alla fine di ottobre 2022, dopo un anno senza toccare azioni GBTC. Dal 24 ottobre, ARK ha venduto un totale di 427.573 azioni GBTC, per un valore di circa 11,9 milioni di dollari, al momento della stesura di questo articolo. L’importo di acquisto è vicino al numero di azioni GBTC vendute da ARK nel novembre 2022.

Nel frattempo, ARK ha anche annunciato il lancio di nuovi ETF focalizzati sui futures di Bitcoin ed Ethereum in collaborazione con il suo principale partner ETF di criptovaluta, 21Shares. Secondo i prospetti congiunti, le società sperano di lanciare la negoziazione di cinque nuovi prodotti in criptovaluta sul Chicago Board Options Exchange entro il 16 novembre.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.