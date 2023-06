Binance.US e la SEC stanno lavorando a un accordo per evitare il congelamento…

Bloomberg – Binance.US e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti hanno concordato di lavorare su un accordo che impedirà il congelamento completo degli asset sulla piattaforma di trading di criptovalute, Che l’organizzatore è stato accusato di operare illegalmente.

Il giudice della contea Amy Berman Jackson ha detto martedì che entrambe le parti “Non sono lontani.” su come proteggere miliardi di dollari di fondi dei clienti senza chiudere lo scambio mentre la causa SEC va avanti. Jackson ha deferito entrambe le parti a un giudice per elaborare un accordo transattivo.

“Farai meglio a essere quello che presta attenzione ai dettagli.”Jackson ha detto durante un’udienza a Washington. Se si raggiunge un accordo, ha affermato il giudice, non dovrà pronunciarsi sulla richiesta della SEC di un ordine restrittivo temporaneo.

La Securities and Exchange Commission (SEC) la scorsa settimana ha richiesto il congelamento degli asset su Binance, la piattaforma di trading di proprietà del fondatore di Binance Holdings Ltd. Changpeng Zhao. Nella causa intentata il 5 giugno, la SEC ha accusato Binance e Zhao di cattiva gestione dei fondi dei clienti, fuorvianti investitori e autorità di regolamentazione e violazione dei regolamenti sui titoli.

Binance, che sta combattendo la causa della SEC e affermando che le risorse dei clienti sono al sicuro, ha sostenuto durante l’udienza che bloccare il flusso di tutti i fondi paralizzerebbe la sua attività e danneggerebbe i suoi clienti.

“Non siamo disposti ad accettare la pena di morte otto giorni dopo l’inizio del nostro caso”, Uno degli avvocati di Binance ha detto al giudice.

L’avvocato di Binance ha affermato che l’exchange dovrebbe essere in grado di coprire le normali spese aziendali come pagamenti di affitto, stipendi, fornitori e licenze software. “La nostra area di preoccupazione è il congelamento dei beni che sarà male interpretato dalle banche.“, Egli ha detto.

binanceL’elenco dei token digitali che la SEC considera titoli non registrati supera ora i 120 miliardi di dollari in criptovaluta sulla scia delle cause intentate dall’agenzia statunitense contro Binance Holdings Ltd. e Coinbase Global Inc. Fotografo: Gabby Jones/Bloomberg.(

Il giudice ha acconsentito. “Chiuderlo completamente avrebbe conseguenze disastrose non solo per l’azienda, ma per i mercati degli asset digitali in generale.ha detto durante la seduta.

Secondo la causa, Binance ha trasferito impropriamente miliardi di dollari di fondi dei clienti su un conto bancario di un’entità controllata da Zhao. Il regolatore ha affermato che questi fondi sono stati trasferiti a una terza parte e quindi apparentemente utilizzati per acquistare e vendere criptovalute.

Binance, in risposta a una richiesta della SEC di congelare gli asset, Ha proposto un compromesso che includerebbe il trasferimento di risorse crittografiche dai clienti statunitensi a nuovi portafogli con nuove chiavi private che sarebbero sotto il controllo esclusivo degli amministratori statunitensi di Binance.

Costi operativi

Come parte della sua proposta, l’exchange ha anche chiesto il permesso di continuare a pagare i dipendenti e coprire i costi operativi, impegnandosi a non trasferire alcun asset o effettuare pagamenti a favore di qualsiasi entità Binance senza la direzione di un giudice.

La SEC, nella sua mozione di compromesso alla corte, ha richiesto a Binance di restituire i beni del cliente negli Stati Uniti, Sarebbero sotto il controllo di entità al di fuori della portata di Zhao e potrebbero gestire i rimborsi per i clienti.

Durante l’udienza, l’avvocato della SEC ha affermato che l’autorità di regolamentazione è aperta a “Un’eccezione molto specificaa qualsiasi congelamento che consentirebbe a Binance di coprire le sue posizioni.Il regolatore ha chiesto a Binance di fornire una contabilità delle sue spese aziendali e degli onorari professionali per capire meglio cosa sarebbe necessario per continuare a gestire la piattaforma.

Il giudice ha ordinato a Binance di archiviare Elenca le tue spese aziendali entro mercoledì.

Un avvocato della SEC ha affermato che il congelamento dei beni era necessario a causa del rischio che Binance spostasse i beni dei clienti all’estero.

Lo ha affermato la Securities and Exchange Commission in una nota precedente “Zhao e Binance hanno uno schema e una pratica di mescolare i fondi dei clienti.” Accanto “Spostare fondi al di fuori degli Stati Uniti e/o verso una blockchain dove si trovano non rientra nell’ambito di questa corte”.

La nota diceva che Binance aveva più di $ 2,2 miliardi di asset dei clienti e descriveva Zhao come “Qualunque cittadino straniero che abbia espresso la sua opinione non è soggetto alla giurisdizione di questa Corte”.

