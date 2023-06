La Cina prevede più stimoli economici con sussidi per la casa e tagli…

Bloomberg-Pechino Studia il pacchetto di stimoli Mentre crescono le tensioni intorno al governo di Xi Jinping per dare un altro impulso alla sua economia, la seconda più grande del pianeta, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Queste proposte sono state preparate da varie agenzie governative e Notizie Bloomberg È stato parzialmente segnalato all’inizio di giugno. Tra le proposte Almeno dodici misure volte a sostenere settori come quello immobiliare e la domanda internaQueste fonti hanno indicato che preferivano non essere nominate a causa della loro natura privata.

È anche in fase di studio Più riduzioni dei tassi di interessehanno aggiunto. Le aspettative degli investitori di un eventuale taglio dei tassi di interesse a lungo termine si sono intensificate martedì, poiché la banca centrale ha inaspettatamente abbassato il tasso di interesse sui pronti contro termine a 7 giorni.

Una componente essenziale delle misure proposte per Lo stimolo è quello di sostenere il mercato immobiliare. Le autorità di regolamentazione stanno cercando di ridurre i costi e incoraggiare i mutui in sospeso Nuovi prestiti attraverso la Banca nazionale ufficialeAl fine di garantire la fornitura di alloggi, ha spiegato una delle fonti.

Le persone hanno aggiunto che il piano non è stato ancora finalizzato e potrebbe essere soggetto a modifiche. Tuttavia, il Consiglio di Stato può discutere le politiche già venerdì Non è chiaro quando verrà annunciato o implementatodiceva la gente. Non sono stati immediatamente disponibili ulteriori dettagli sulla portata del pacchetto di stimolo proposto.

larry è, Responsabile dell’economia cinese presso Macquarie Group Ltd. , Il taglio dei tassi indica che la posizione di Pechino è diventata più favorevole e molti passi politici saranno compiuti nella stessa direzione.

“La politica è l’unico punto di svolta” vs. Debole fiducia dei consumatori e delle imprese nell’economiaEgli ha detto. “Il taglio dei tassi di oggi ha inviato un chiaro segnale che la politica diventerà più favorevole nei prossimi mesi, un cambiamento significativo rispetto al taglio dello stimolo da aprile”.

politica dei tassi di interesse a breve termineLa People’s Bank of China (PBOC) ha tagliato il tasso di interesse sulle operazioni duali sette giorni prima della decisione del FMLP.

Le autorità hanno recentemente intrapreso diverse azioni specifiche per rilanciare specifici settori dell’economia. La scorsa settimana le più grandi banche statali del paese sono state autorizzate a tagliare i tassi sui depositi, contribuendo ad allentare la pressione sui loro margini. Lui Vengono attuati incentivi fiscali e sostegno al credito mercato, in particolare le auto elettriche. Sono allo studio anche agevolazioni fiscali per le aziende manifatturiere di fascia alta.

yuan Marina Militare Ridurre le perdite fino allo 0,3% per scambiare in calo dello 0,1% a 7,1570 per dollaro, mentre il rendimento dei titoli di stato cinesi a 10 anni è sceso di 4 punti base al minimo di nove anni.

Mentre è probabile che gli investitori accolgano con favore ulteriori sforzi da parte delle autorità cinesi per sostenere l’economia, Molto dipenderà dalla dimensione finale e dalla composizione delle misure di stimolo. La debole reazione del mercato al taglio del tasso di riacquisto inverso della banca centrale martedì ha sottolineato i crescenti sospetti che la sola politica monetaria possa rivitalizzare un’economia gravata da livelli record di debito, domanda globale in calo e scarsa fiducia tra imprese e consumatori che sono stati scossi da anni di inaspettati cambiamenti di politica. . .

preoccuparsi di fragilità finanziaria, Soprattutto tra i governi locali e gli sviluppatori immobiliari in Cina, Hanno fatto anche loro I decisori mettono in guardia contro la ripetizione Gli enormi pacchetti di stimolo che hanno contribuito a rilanciare l’economia nelle precedenti recessioni.

La banca centrale e la principale agenzia di pianificazione del paese non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il governo cinese ha fissato un obiettivo di crescita relativamente prudente del 5% per quest’anno e la recente flessione dell’attività ha offuscato le prospettive per tale obiettivo.

anche loro La comparsa di segni di debolezza Ripresa del mercato immobiliare del paese, uno dei maggiori motori di crescita della Cina, nonostante il salvataggio di 16 punti di novembre. Anche se le nuove politiche potrebbero aiutare a mitigare l’improvviso calo del settore, lo sono È improbabile che ciò apra il rubinetto del prestito e stimoli una frenesia di acquisto a breve termine.

Analisti del gruppo Goldman Sachs (GS). Prevediamo un rallentamento pluriennale nel settore immobiliare Dicono che i politici sembrano riluttanti a utilizzare il settore immobiliare come stimolo a breve termine e vogliono ridurre la dipendenza dell’economia dall’industria. La Cina potrebbe facilitare il credito per nuovi acquirenti di case e miglioramenti, consentire ulteriori riduzioni dei tassi dei mutui e dei tassi di rimborso e allentare ulteriormente le restrizioni sull’acquisto di case, hanno affermato in una nota.

Governatore della Banca centrale cinese (PBOC), yi jang, L’ho promesso la scorsa settimana Intensificazione degli “aggiustamenti anticiclici”, un cambiamento di linguaggio che, secondo alcuni analisti, indica un maggiore rilassamento. Si è inoltre impegnato a “fare ogni sforzo per sostenere l’economia reale” poiché una ripresa della domanda ha ritardato l’offerta.

Gli investimenti immobiliari sono di nuovo in caloIl calo degli investimenti è accelerato a marzo per la prima volta da novembre(Fonte: Ufficio statale nazionale)

IL Le vendite immobiliari sono svanite Dopo un leggero aumento all’inizio di quest’anno. La preoccupazione si sta diffondendo dagli sviluppatori privati ​​alle società statali, e dalle piccole città alle grandi città, dove “i mercati secondari stanno registrando un’abbondanza di venditori entusiasti nonostante il calo delle vendite”, hanno scritto gli sviluppatori. di Lu Ting.

Una montagna di debito dello sviluppatore, equivalente Circa il 12% del PIL cineseè a rischio di default, secondo Bloomberg per l’economia. La rinnovata flessione del settore è stata un fattore importante che ha pesato sui mercati cinesi quest’anno.

Una misura chiave delle azioni degli sviluppatori cinesi è in calo di circa il 20% quest’anno, con Sunac China Holdings Ltd. 68%. Il minerale di ferro è in calo del 6% da inizio anno, dopo che il rally ha iniziato a svanire a metà marzo.

