L’intelligenza artificiale è un’opportunità per il Brasile, secondo CE…

Linea Bloomberg – Acquisita da Microsoft (MSFT) nel 2018 per 7,5 miliardi di dollari USA, github È diventato un punto di riferimento mondiale tra i professionisti che lavorano nello sviluppo software.

Sulla sua piattaforma, gli sviluppatori condividono il codice sorgente, collaborano con altri utenti e mantengono un repository di file e database per i loro progetti. In Brasile, il servizio è utilizzato da oltre 3 milioni di sviluppatori, diventando così il terzo Paese per numero di utenti su 90 milioni che utilizzano GitHub a livello globale. L’anno scorso, quasi un milione di utenti brasiliani si sono uniti alla piattaforma.

Al timone dell’operazione c’è il suo Amministratore Delegato, Tommaso Domky, un dirigente che ha lavorato in Microsoft e che è subentrato dopo l’acquisizione. Negli ultimi anni, le entrate della piattaforma sono aumentate da $ 300 milioni a $ 1 miliardo, secondo la società.

La tua sfida ora è mantenere GitHub rilevante in un momento in cui è tecnico intelligenza artificiale (intelligenza artificiale generativa) come ChatGPT promette di cambiare il modo in cui lavorano gli sviluppatori, consentendo loro di generare codice automaticamente con pochissime istruzioni.

“In Brasile e nei mercati emergenti, c’è una grande opportunità in quanto la tecnologia AI democratizza l’apprendimento [sobre el desarrollo de software]Dohmke ha detto in un’intervista con Linea Bloombergtenutasi durante il WebSummit, un evento sull’innovazione tenutosi a maggio a Rio de Janeiro.

Il settore tecnologico brasiliano deve affrontare la sfida della carenza di talenti. Secondo l’Agenzia brasiliana per lo sviluppo industriale, il paese dovrà diplomare 40.000 programmatori all’anno per soddisfare la domanda, ma il numero è meno della metà. Per Dohmke, gli strumenti collaborativi che utilizzano l’intelligenza artificiale come supporto aiutano a colmare questo deficit.

Uno di questi strumenti è il sistema di intelligenza artificiale chiamato copilotasviluppato da GitHub con IA aperta (La stessa azienda di ChatGPT) e rilasciato a marzo, aiutando gli sviluppatori a convertire il linguaggio naturale in codice.

GitHub spera che gli sviluppatori possano lavorare e collaborare ai progetti in modo più efficiente. L’azienda ha lavorato su Copilot per quasi tre anni ed è già stato adottato da più di un milione di sviluppatori di 10.000 aziende.

La partnership tra Microsoft e OpenAI consentirà a GitHub di eseguire Copilot in diversi data center. Secondo Dohmke, il lavoro dell’IA non è inteso a sostituire gli esseri umani, ma piuttosto ad aumentare la produttività.

Copilot suggerisce diverse righe di codice che possono funzionare o meno, ma aiuta l’utente a restringere le soluzioni mentre scrive le righe di programmazione.

Il prodotto, già disponibile in Brasile, comprende il contesto della conversazione e può rispondere a più domande. Consente agli sviluppatori di apprendere e creare allo stesso tempo e i programmatori possono chiedere a Copilot di spiegare o correggere il loro codice.

In un’intervista con Linea BloombergDohmke ha affermato che i brasiliani sono essenzialmente sviluppatori a tutti gli effetti (cioè lavorano in molte attività di programmazione diverse), poiché hanno le risorse per lavorare in molte posizioni. Questo è un vantaggio quando si tratta di lavorare con strumenti come Copilot.

Inizia la programmazione

Dohmke programma dal 1989. È cresciuto nella Germania dell’Est e ha fondato la sua startup HockeyApp, che è stata acquisita da Microsoft. Poi è entrato in azienda Bill Gates Fino a quando non ha assunto la carica di CEO di GitHub.

L’amministratore delegato ha consigliato agli imprenditori che se l’azienda sta pensando di vendere, i fondatori dovrebbero concentrarsi su come l’acquirente può accelerarla.

“Come può un’azienda accelerare la tua startup? Perché alla fine, quando entri in una grande azienda, ci saranno sempre rallentamenti e aggiustamenti delle operazioni”.

Secondo Dohmke, gli imprenditori dovrebbero pianificare un’acquisizione alle stesse condizioni della raccolta di capitale di rischio e non vendere l’attività se questa accelerazione non avviene.

Per lui, l’acquisizione di GitHub da parte di Microsoft è un esempio di accelerazione di successo. A sostegno dell’affermazione, ha citato la crescita di utenti, entrate e personale. Inoltre, Dohmke ha consigliato agli imprenditori di concentrarsi sulla creazione di attività redditizie per evitare di rimanere senza soldi in tempi di investimenti magri.

GitHub era già redditizio fino a quel momento [de capital riesgo]Fondamentalmente hanno “bilanciato” l’intero business, facendo soldi vendendo il prodotto.” “Se riesci a costruire qualcosa come una startup che le persone sono disposte a pagare in tempi relativamente brevi dopo il lancio, questo dimostra che sei nel mercato.”

Ma è complicato, secondo il ramo esecutivo. “Ovviamente tutto quel capitale di investimento aiuta ad accelerare il tuo business. Ma se non hai ancora un modello di business funzionante, è davvero difficile andare avanti round dopo round di finanziamento”.

Potrebbe interessarti

Quante persone hanno terminato la scuola secondaria in ogni paese latinoamericano?

I gestori di fondi si concentrano più sulla tecnologia che sulla mania dell’IA: Bank of America