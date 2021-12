Il principe William ora è anche un ‘Podcaster’

Indipendentemente dai suoi movimenti con suo fratello, il Il principe Harry, Il Principe Guillermo Nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare alcune esperienze che hanno messo sotto controllo la sua salute mentale. Per questo è da anni enormemente impegnato in questa causa, soprattutto nei confronti dei più giovani. Questo è il motivo per cui si è appena unito a AppleFitness + in un Podcast Lamado “È ora di camminare” Dove cammina e ci racconta com’era la sua vita e come Camminare è un grande sport per lui e come Bilancia la tua vita per essere mentalmente forte.

“Lui cammina È stata una caratteristica della mia vita per il meglio o il peggio, Piovoso o soleggiato. Per me, questo mi dà la possibilità di schiarirmi la mente e ottenere una prospettiva. lui è Una parte essenziale di come gestisco la mia salute mentale. Può essere un esercizio molto sociale o un momento di completa calma e solitudine. Sperando di ispirare altre persone ad essere attive e a prendersi un po’ di tempo in più per la loro salute mentale, volevo Condivido alcune delle mie canzoni e storie preferite con te in una puntata di È ora di camminare, ha scritto su Instagram per annunciare che può essere goduto a partire da oggi su Apple Fitness+.

“Tutta la mia famiglia è entusiasta di camminare, se mia nonna seguire su Portare fuori il suo cane a 95; Mio padre intrapreso lunghe passeggiate Durante l’estate in Scozia; o i miei figli La prima apparizione della nostra passeggiata annuale In chiesa la mattina di Natale a Sandringham. In questo episodio te lo spiego Come ho imparato a dare priorità alla mia salute mentale, un’importante lezione di vita che mi ha insegnato a prendermi meno sul serio e una storia vitale su come un mio amico mi ha aiutato a imparare ad ascoltare meglio”, spiega più approfonditamente il principe William che ha preso sul serio questo progetto e con cui ha collaborato Tre ONG verranno pagate per ogni ascolto di podcast.

Podcast lanciato lo stesso giorno lo sappiamo Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno già inviato i regali di Natale in California Per cercare di rafforzare i rapporti con il principe Harry e Meghan. Vedremo cosa succede a questa famiglia.