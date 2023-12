Sony ha brevettato un nuovo sistema di difficoltà adattivo per i giochi PlayStation

The Last of Us Parte 2, da Naughty Dog.

Nel mondo dei giochi, un nuovo brevetto non significa sempre un nuovo prodotto, ma dimostra che l’azienda che deposita il brevetto è almeno interessata alla tecnologia. In questa occasione, questo è stato scoperto all’inizio del mese Sony Un nuovo brevetto per una funzione specifica nei videogiochi Stazione di giococonsentendo alla difficoltà dei titoli dello studio di variare in modo adattivo in base alle abilità di ciascun giocatore in tempo reale.

Il brevetto descrive la tecnologia come una funzione che potrebbe gradualmente cambiare le regole del gioco. Sebbene si sia abituati a livelli di difficoltà fissi, con escalation ben precise, questo brevetto introduce la possibilità del gioco di adattare elementi come il numero di nemici, la forza del nostro personaggio, la velocità di movimento dei nemici, le abilità dei nemici e molti altri. Pertanto, il gioco reagirà al momento in base al livello del giocatore, sia per essere in grado di fornire una sfida a seconda del gameplay sia per ridurre il livello di frustrazione nel gioco se rimangono bloccati.

Marvel’s Spider-Man 2 – Giochi insonni | Intrattenimento interattivo Sony

Questo non è il suo primo brevetto Sony Che stanno attirando l’attenzione, e ce ne sono anche altri che sono stati depositati quest’anno e al momento restano solo brevetti senza un prodotto tangibile. Uno di questi, scoperto ad aprile, introduce l’idea di controllare una tecnologia che cambierebbe la sua temperatura a seconda dello scenario in cui si trova il giocatore, raffreddandola nei livelli con neve o riscaldandola nei livelli con deserti. Un altro, di un paio di mesi fa, rivela anche un altro design per il controller, questa volta con uno slot per riporre e caricare le cuffie wireless. Stazione di gioco.

A differenza dei brevetti precedenti, questa nuova funzione di difficoltà è uno dei brevetti che ha le migliori possibilità di implementazione se si tiene conto dei progressi compiuti dall’intelligenza artificiale nel settore dei giochi. Lo scorso mese, Microsoft ha annunciato che lo sviluppo di giochi X-Box Avrà strumenti basati sull’intelligenza artificiale grazie a un nuovo accordo con l’azienda Nel mondo l’intelligenza artificiale.