Il Senato italiano valuterà le misure per rispondere alla crisi migratoria

Commissione Affari Costituzionali di Senato in Italia Questo martedì, a partire dalle 18:00 (ora locale), valuterà le misure previste da un nuovo decreto governativo per fronteggiare la crisi migratoria che sta colpendo il Paese europeo.

Un portavoce parlamentare ha confermato in dichiarazioni alla stampa che sono attese poche correzioni a questa iniziativa, che mira a rafforzare la lotta contro i trafficanti di esseri umani e fermare la partenza di migranti da paesi come la Tunisia e la Libia.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile, prevede nuovi accordi con i Paesi esportatori; Oltre a implementare un sistema che copre più aspetti delle misure di protezione speciale nel paese europeo.

Austin 2023 m #MittlemereHunderte Menschen warten auf Rettung, doch Europa ignoreiert sie. Zahlreiche Menschen ertranken bei Schiffsunglücken & wieder mussten Leichen von zivelen Rettungsschiffen an Land gebracht werden. Die europäische Politik des Todes fordert Weitere Opfer. pic.twitter.com/zP2L8yTg6t —Sea-Watch (equipaggio di avvistamento marittimo) 11 aprile 2023

Allo stesso modo, il pacchetto di misure mira a implementare meccanismi per facilitare e aumentare i rimpatri verso i principali paesi di partenza o provenienza dei migranti.

In questo senso il governo intende aprire almeno un centro di detenzione per rimpatri in 21 regioni d’Italia. Attualmente sono solo nove; Uno a Roma, due in Sicilia e in Puglia, uno in Basilicata, Piemonte, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

La valutazione avviene nel legislatore italiano nel contesto del deterioramento della situazione dell’immigrazione; Perché lunedì scorso sono stati registrati solo 26 sbarchi nell’isola di Lampedusa (sud), con 974 persone e il giorno precedente il numero era arrivato a 17 casi con 679 migranti.





Visualizzazioni dopo:

3. 4