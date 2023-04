Uno studio ha dimostrato che perdere peso può mettere gli anziani a rischio di morte

(CNN) – Per quanto le persone festeggino quando perdono peso, non è sempre salutare.

Un nuovo studio mostra che la perdita di peso negli anziani è associata a morte prematura e condizioni che limitano la vita.

Il sovrappeso, invece, non era associato alla mortalità, Secondo lo studio, pubblicato lunedì su JAMA Network Open.

I professionisti medici sanno di preoccuparsi quando gli anziani con problemi di salute perdono peso, ma i ricercatori non comprendono appieno l’impatto del cambiamento di peso sugli anziani sani, secondo l’autore principale dello studio, la dott.ssa Munira Hussain, epidemiologa clinica e ricercatrice senior in Salute pubblica. Salute e Medicina Preventiva presso la Monash University di Melbourne, Australia.

Lo studio ha esaminato quasi 17.000 adulti di età pari o superiore a 70 anni in Australia e più di 2.000 adulti negli Stati Uniti di età inferiore ai 65 anni. Tutti coloro che hanno partecipato allo studio sono stati pesati allo screening annuale tra il 2010 e il 2014, secondo lo studio.

“Il nostro studio ha rilevato che anche una perdita di peso del 5% aumenta il rischio di morte, soprattutto negli uomini più anziani”, ha detto Hussain.

Ha aggiunto che l’aumento di peso negli anziani sani non ha mostrato alcuna associazione.

L’associazione è stata trovata nei pesi di base, il che significa che le persone classificate dal punto di vista medico come obese hanno anche un rischio maggiore di perdere peso, ha affermato Perry Halperin, direttore della nutrizione clinica presso il Mount Sinai Health System, che non è stato coinvolto nello studio.

Altri problemi di salute

Lo studio è stato in grado di spiegare i primi problemi di salute. Hussein ha affermato di aver escluso le persone con condizioni come malattie cardiovascolari, demenza, disabilità fisiche o malattie croniche.

“Ho anche escluso coloro che sono stati ricoverati di recente, il che è importante perché il ricovero è spesso seguito da perdita di peso per condizioni acute”, ha detto Halperin in una e-mail.

Hussain ha aggiunto che lo studio non è stato in grado di determinare se i soggetti hanno perso peso di proposito o meno.

“Non sono state poste domande sui cambiamenti nel livello di attività e sulla qualità della dieta tra la visita di base dello studio e le successive visite di studio, quindi non abbiamo informazioni su come questi fattori abbiano influenzato i risultati”, ha affermato Harperin.

Perché perdere peso può essere un rischio

La perdita di peso può essere un fattore di rischio per la morte perché può indicare problemi di fondo.

La perdita di peso può essere un segnale di avvertimento per malattie come il cancro e la demenza, ha detto Hussein, e “è spesso associata a diminuzione dell’appetito a causa di infiammazioni e ormoni”.

Le condizioni di salute croniche sottostanti possono anche portare alla perdita di peso negli anziani influenzando l’appetito, il metabolismo e le abitudini alimentari, ha detto Halperin. Anche i problemi di movimento e gli effetti collaterali dei farmaci possono influire sul peso.

I cambiamenti di peso possono anche indicare problemi di stile di vita, ha detto Halperin.

Un fattore importante che contribuisce alla perdita di peso negli anziani è l’isolamento sociale. Altre preoccupazioni includono vincoli finanziari, dolore e disagio”.

In studi come questi, ha detto Halperin, è importante ricordare che la correlazione non è causalità. La perdita di peso è associata alla mortalità, il che significa che è correlata, ma non significa che la perdita di peso abbia causato la morte della persona.

È anche importante dire che non è possibile estrapolare o raccomandare diversamente; che il sovrappeso non ridurrà necessariamente il rischio di morte. “Come sempre, discuti i tuoi cambiamenti di peso con il tuo medico o altro professionista medico.”

La linea di fondo, ha detto Halperin, è che le persone anziane vedano il loro cambiamento di peso.

“Se noti una diminuzione del numero sulla bilancia (perdita di peso) o forse i pantaloni che una volta erano stretti sono diventati più larghi (diminuzione della circonferenza della vita)”, ha aggiunto, “informa il tuo medico per ulteriori valutazioni o test”.

Ma ha detto che il consiglio vale anche per la comunità medica. I medici e gli operatori sanitari devono essere consapevoli del fatto che i cambiamenti di peso richiedono ulteriori indagini.