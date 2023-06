I media locali sottolineano che nel bel mezzo degli sforzi per cambiare i fatti ovvi accaduti durante la seconda guerra mondiale, come il ruolo dell’Unione Sovietica nella sconfitta del fascismo, la presidenza di questa nazione ha dedicato questo tributo alle vittime dei nazisti. .

La presidenza ha precisato che per ricordare l’evento avvenuto 81 anni fa, in una località a 20 chilometri a nord-ovest di questa città, erano presenti anche rappresentanti del parlamento, del governo, dei vertici della chiesa, veterani di guerra e leader di partiti politici.

Gli organizzatori dell’evento hanno notato che a causa del conflitto in Ucraina, l’invito a partecipare alla celebrazione non è stato inviato ai rappresentanti di Russia e Bielorussia.

Il 24 febbraio dello scorso anno, il presidente russo Vladimir Putin ha chiarito che in Ucraina era iniziata un’operazione militare per proteggere la popolazione in rivolta della regione del Donbass e per disarmare e disarmare questo paese.

La Repubblica Ceca è tra i principali motori della guerra economica condotta contro la Russia dal 2022 e dei rifornimenti bellici per riarmare l’Ucraina.

Durante la strage di Lidice i fascisti uccisero 173 persone, ma in tutto, compresi quelli che furono sterminati nelle camere a gas dei campi di concentramento, morirono 340 dei 500 abitanti di quel villaggio, completamente ustionati in questo atto violento.

